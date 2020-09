Volkswagen annuncia un nuovo SUV compatto con un teaser

Con un'immagine teaser e un video, Volkswagen ha svelato l'arrivo di un nuovo SUV compatto, che andrà a posizionarsi subito sotto il Tiguan nella gamma del costruttore tedesco.

Questa nuova proposta continua l'offensiva Volkswagen nel segmento SUV in Nord America, dopo il lancio di Atlas Cross Sport all'inizio del 2020. Il reveal ufficiale avverrà il prossimo 13 ottobre.

"Siamo entusiasti di condividere il primo assaggio del nuovo membro della famiglia Volkswagen", ha dichiarato Scott Keogh, presidente e CEO di Volkswagen Group of America. "Nella botte piccola c'è il vino buono, come Volkswagen ha dimostrato nel corso degli anni con i suoi iconici Maggiolino, Golf e Jetta. Questa prossima vettura non farà eccezione".