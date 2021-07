Volkswagen, ecco Taigo: il SUV coupé pronto al debutto

Il nuovo Volkswagen Taigo si distingue per una silohuette trendy, sedute rialzate, connettività all'avanguardia e versatilità nell'uso di tutto i giorni

Manca poco al debutto del nuovo modello di casa Volkswagen: il crossover compatto Taigo, primo SUV coupé del marchio di Wolfsburg, è pronto ad esordire sul mercato europeo.

Il nuovo Volkswagen Taigo si distingue per una silohuette trendy, sedute rialzate, connettività all'avanguardia e versatilità nell'uso di tutto i giorni. Il posteriore di questo veicolo a cinque posti ha le tipiche fattezze di una coupé, senza per questo restringere lo spazio dei sedili posteriori.

Con questo modello Volkswagen espande la sua gamma di compatte, di cui fanno parte Polo (hatchback) e T-Cross (SUV), modelli costruiti sulla piattaforma modulare MQB, con una terza variante che era stata in precedenza riservata per modelli di fascia alta. Numerosi sistemi di assistenza alla guida garantiscono il massimo comfort e la massima sicurezza per tutti i passeggeri.