Volkswagen apre gli ordini in Italia per la nuova Tiguan R da 320 CV

La Volkswagen R amplia la sua offerta di modelli ad alte prestazioni con l’introduzione della Tiguan più potente di sempre: l’inedita Tiguan R.

Con una potenza di 320 CV (235 kW), questo SUV sportivo accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi e raggiunge i 250 km/h di velocità massima. Grazie al sistema di trazione integrale di nuovo sviluppo, la Tiguan R ha caratteristiche di guida molto coinvolgenti, grande agilità e tenuta di strada sicura. Il nuovo modello ad alte prestazioni della Volkswagen R riesce a combinare il dinamismo di una sportiva con la versatilità di un SUV. In Italia, la Tiguan R è proposta al prezzo di listino di 57.900 Euro; l’arrivo nelle Concessionarie è in programma nel primo trimestre del 2021.

La Tiguan R è spinta dal 2.0 TSI della gamma di motori EA888 evo4, l’evoluzione più recente dei benzina turbocompressi della Volkswagen.

Il quattro cilindri eroga i 420 Nm di coppia massima già a 2.100 giri e li mantiene costanti fino al regime di 5.350 giri. La spinta è distribuita alle quattro ruote dal nuovo sistema di trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. Per la prima volta, la Volkswagen ha integrato un assale posteriore con due frizioni multidisco: questo sistema, oltre a distribuire la trazione tra asse anteriore e posteriore, lo fa in maniera variabile anche tra le ruote posteriori destra e sinistra.

Con questa nuova trazione, la Volkswagen ha migliorato notevolmente l’agilità di guida, in particolare nei cambi di direzione. Grazie all’R-Performance Torque Vectoring, la Tiguan R rappresenta un nuovo riferimento dinamico per la categoria dei SUV.

L’ammiraglia della gamma Tiguan è stata sviluppata dalla Volkswagen R. Il suo spirito sportivo non emerge solo dal motore turbocompresso o dalla trazione integrale, ma anche dalle sue dotazioni specifiche. All’esterno, la caratterizzazione estetica di serie include paraurti dedicati in design R con elementi aerodinamici in nero lucido, calotte degli specchietti retrovisori in argento satinato, diffusore posteriore anch’esso in nero lucido e cerchi in lega Misano da 20 pollici. A bordo, la Tiguan R si distingue per i sedili sportivi con appoggiatesta integrato e logo R sviluppati appositamente per questo modello, per la strumentazione digitale Digital Cockpit personalizzata, oltre che per gli inserti specifici R in Carbon Grey. I dettagli decorativi sono retroilluminati, così come il logo R sui listelli sottoporta anteriori in alluminio. Inoltre, la pedaliera è realizzata in acciaio.

L’ampia dotazione tecnica della Tiguan R include un potente sistema frenante con pinze di colore blu, il telaio con ammortizzatori attivi a controllo elettronico DCC, l’assetto abbassato di 10 mm e una selezione dei profili di guida ampliata appositamente con il profilo specifico R. Questa modalità particolarmente sportiva può anche essere attivata attraverso il pulsante blu R sul nuovo volante sportivo multifunzione, dotato anche di leve maggiorate per il controllo manuale del cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti DQ500. La dotazione di serie include anche l’ESC disattivabile e l’impianto di scarico a quattro terminali. In opzione, sono disponibili uno scarico in titanio della Akrapovič e cerchi in lega Estoril da 21 pollici.

Gli esterni della Tiguan R possono anche essere ulteriormente personalizzati con il pacchetto Black Style: in questo caso molti elementi caratteristici degli esterni sono nella tinta nero lucido.

Oltre a quanto già menzionato, la ricca dotazione di serie della Tiguan R include, tra gli altri: illuminazione ambiente interna a 30 colori, App-Connect Wireless per Android Auto e Apple CarPlay, cruise control adattivo ACC con funzione predittiva, fari IQ.LIGHT LED Matrix con Dynamic Light Assist, IQ.DRIVE Pack (comprensivo di sistema di assistenza alla guida Travel Assist, Emergency Assist, riconoscimento dinamico della segnaletica e Park Assist) e navigatore satellitare Discover Media con schermo touch da 8 pollici.

In Italia, la Tiguan R è disponibile al prezzo di listino di 57.900 Euro. L’arrivo nelle Concessionarie Volkswagen è in programma nel primo trimestre del 2021.