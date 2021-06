Nuova Tiguan Allspace, aperti gli ordini per il mercato italiano

Lunga 4.723 mm e con un passo di 2.790 mm (+110 mm rispetto alla Nuova Tiguan), la Nuova Tiguan Allspace si presenta con un design aggiornato: la modifica esterna più appariscente si trova nel nuovo frontale, sul quale spiccano i fari a matrice di LED IQ.LIGHT con l’elegante firma luminosa che si sviluppa per tutta la larghezza della calandra. La Nuova Tiguan Allspace offre una capacità del bagagliaio compresa tra 760 e 1.920 litri nella configurazione a cinque posti oppure tra 700 e 1.755 litri in quella a sette posti; sulla Nuova Tiguan, invece, la capacità del bagagliaio misura tra 615 e 1.655 litri. Nuovi ed evoluti sistemi di assistenza come il Travel Assist (guida assistita fino a 210 km/h) permettono di viaggiare a bordo della Nuova Tiguan Allspace in tutto relax e nel massimo comfort. Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione MIB3, la Volkswagen consente la connettività migliore possibile e numerosi servizi online. È frutto di uno sviluppo completamente nuovo il comando del climatizzatore automatico Air Care Climatronic, che utilizza campi touch e cursori illuminati come elementi di comando.

La gamma di motori della Nuova Tiguan Allspace è composta da un turbo benzina e due Turbodiesel, tutti accoppiati di serie a un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. I 2.0 TDI da 150 e 200 CV sono abbinati a un doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AdBlue (twindosing). Con questa tecnologia le emissioni di ossidi di azoto (NOX) vengono ridotte mediante il sistema twindosing fino a un massimo dell’80%. È stato possibile ridurre significativamente anche i consumi e le emissioni di CO2 dei motori; allo stesso tempo, è stata ottimizzata la prontezza di risposta. Entrambi i TDI sono disponibili sia in associazione alla trazione anteriore, sia a quella integrale 4MOTION. Altamente efficiente è anche il funzionamento del motore turbo benzina a iniezione diretta TSI della Tiguan Allspace, l’1.5 TSI da 150 CV che dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT.

La Volkswagen ha ridefinito la gamma di allestimenti della Nuova Tiguan Allspace, che ora viene offerta nelle versioni Life, Elegance e R-Line. Tutte offrono una dotazione di equipaggiamenti di serie ancora più ampia e completa rispetto alle versioni precedenti paragonabili.

La dotazione standard sin dall’allestimento Life include, tra gli altri: Wireless App-Connect, cerchi in lega Kingston da 18 pollici, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, cruise control adattivo ACC con funzione predittiva, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, fari anteriori a LED con Light Assist, Front Assist con City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e sistema Pre-Crash. E poi ancora: riconoscimento dinamico della segnaletica, navigatore satellitare Discover Media con schermo touch da 8 pollici, portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con Rear Traffic Alert e vetri posteriori oscurati

A questa ricca lista di equipaggiamenti, l’allestimento Elegance aggiunge contenuti tecnologici e di sicurezza, mentre l’R-Line si distingue per la caratterizzazione estetica sportiva. Per tutte le Nuove Tiguan Allspace, la terza fila di sedili è disponibile in opzione.

In Italia, i prezzi di listino della Nuova Tiguan Allspace partono da 39.500 Euro, per la versione in allestimento Life dotata del turbo benzina 1.5 TSI ACT da 150 CV associato al cambio DSG e alla trazione anteriore. L’arrivo nelle Concessionarie Volkswagen italiane è programmato per il prossimo mese di novembre.