Women's World Car of the Year 2021: vince Land Rover Defender

La 2021 World's Best Car of the Year è stata votata da una maggioranza di 50 giornaliste di motori di 38 paesi nei cinque continenti

Lo scorso 8 marzo è stato proclamato il veicolo vincitore del premio Women's World Car of the Year 2021, l'unico gruppo di premi automobilistici al mondo composto esclusivamente da donne. Per raggiungere questo risultato, le giurate del team internazionale hanno testato decine di modelli. Nove veicoli hanno raggiunto la finale. Tutti degni candidati di auto migliore dell’anno 2021.

Peugeot 208. Best Urban Car

Skoda Octavia. Best Family CR

Lexus LC 500 Cabrio. Best Luxury CR

Ferrari F8 Spider. Best Performance Car

Peugeot 2008. Best Urban SUV

Land Rover Defender. Best Medium SUV

Kia Sorento. Best Large SUV

Ford F-150. Best 4x4 & Pick-Up

Honda e. Best EV

Per la votazione sono stati presi in considerazione diversi aspetti come la sicurezza, le prestazioni, il comfort, la tecnologia e il rapporto qualità-prezzo. La giuria ha dato la vittoria assoluta alla Land Rover Defender.

Il sistema di voto del Women's World Car of the Year 2021 per il primo turno si è basato sulla scelta dei modelli lanciati tra gennaio e dicembre 2020. Nel secondo turno le giurate hanno scelto solo il migliore in ogni categoria, in relazione ai suoi rivali nello stesso segmento. Il terzo scrutinio è stato senza dubbio il più difficile perché tra le finaliste c’erano solo le auto vincitrici di ogni segmento, tutti veicoli con un livello eccellente.

"Il Women's World Car of the Year è l'unica giuria al mondo composta interamente da giornaliste di settore. Questo gli conferisce un valore enorme perché le sue decisioni rappresentano il gradimento e le preferenze di milioni di donne guidatrici in tutto il mondo - dice Marta Garcia, presidente esecutivo del Women's World Car of the Year -. Le auto non hanno genere e non sono soggette a stereotipi, quindi i vincitori di questi premi sono, molto semplicemente, le migliori auto del mondo: la vincitrice assoluta di quest'anno è la Land Rover Defender", .

Il voto è stato verificato da Grant Thornton, dal suo ufficio di Auckland (Nuova Zelanda). L'azienda certifica i risultati del Women's World Car of the Year dalla sua nascita nel 2009. Paul Kane, membro della società, lo giudica da sempre un “processo difficile”.