World Ducati Week: inizia il conto alla rovescia per l’edizione 2022

Finalmente nel 2022 torna il World Ducati Week, l’evento tanto atteso e desiderato da tutta la famiglia Ducati che vede migliaia di appassionati riunirsi per celebrare la passione per il mondo delle due ruote e per le Rosse di Borgo Panigale.



Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” è pronto ad accogliere Ducatisti e appassionati motociclisti per un appuntamento imperdibile nella Riviera Adriatica che sarà il mix perfetto tra divertimento, moto, esperienze di guida, parate, piloti e spettacoli per Ducatisti e appassionati di ogni età.



Il programma per il 2022 è in costruzione, ma l’intenzione è chiara: renderla l’edizione più memorabile di sempre. Per questo è confermata la "Race of Champions" , il momento più elettrizzante e adrenalinico dell’evento in cui i piloti Ducati di ieri e di oggi scendono in pista per sfidarsi in sella a moto speciali. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di vedere in azione i propri miti e le leggende del mondo del motorsport.



Le incertezze legate alla pandemia nell’ambito dell’organizzazione di eventi sono ancora molte. Ducati monitora costantemente la situazione e si impegnerà per organizzare l’undicesima edizione del WDW nel rispetto di tutte le regole che saranno necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti. Per rimanere aggiornati su tutte le novità sul WDW2022 è disponibile la sezione dedicata del sito Ducati