Yamaha svela una R1 in edizione limitata per celebrare la vittoria mondiale di Toprak Razgatlıoğlu

Yamaha Motor Europe e Crescent Yamaha, a cui è affiliato il team Pata Yamaha with Brixx WorldSBK, hanno annunciato una R1 Limited Edition Toprak Razgatl?o?lu Yamaha World Championship Replica, per celebrare il titolo del Campionato Mondiale FIM Superbike 2021 della star turca e le sue spettacolari imprese in pista.

Svelata online, questa esclusiva moto da pista è rigorosamente limitata a 21 pezzi in tutto il mondo, un modo di riflettere la storica stagione 2021 e celebrare il primo titolo mondiale del pilota turco, insieme al primo campionato costruttori vinto da WorldSBK Yamaha dal 2009, oltre alla grande vittoria di squadra di Pata Yamaha nel Brixx WorldSBK, culminata nella "Tripla Corona".



Ognuna di queste esclusive moto Yamaha R1 sarà costruita nel Crescent Racing PRO SHOP, utilizzando l'esperienza e le capacità accumulate negli ultimi sei anni con il progetto ufficiale Yamaha WorldSBK.

Questo rende l'ultima replica R1 del WorldSBK "pronta per la pista", sprigionando 205 CV alla ruota posteriore (un aumento di 20 CV rispetto all'R standard) con erogazione lineare della coppia tramite lo scarico Akrapovic specifico per il WorldSBK e l'ultima ECU da gara GYTR, dal peso sotto i 175 kg (con tutti i liquidi - un'enorme riduzione di 26 kg rispetto alla bici standard). La maneggevolezza da leader della classe della R1 è portata a un altro livello grazie a questa significativa riduzione di peso e all'aggiunta dei leggendari componenti delle sospensioni Ohlins, del morsetto della forcella superiore con specifiche di fabbrica e delle ruote Marchesini forgiate.

E mentre nessuno può frenare Razgatl?o?lu, il sistema Brembo Racing su questa esclusiva R1 garantisce la massima potenza e un rallentamento senza fading su qualsiasi circuito. Per lottare per il Campionato WorldSBK, sono i dettagli che contano - e la replica Toprak WorldSBK brilla con la più profonda qualità della vernice, componenti di altissima qualità in tutto, chiusure in titanio e un'attenzione ai dettagli nella costruzione pronta per la pista che non lascia dubbi sul fatto che questa R1 è stata sviluppata e consegnata direttamente dalla squadra Crescent Yamaha.

L'edizione limitata della R1 dedicata alla vittoria di Toprak Razgatl?o?lu include:

- Badge unico in edizione limitata e identificazione della build firmata dal tecnico

- Certificato di edizione limitata incorniciato, firmato personalmente da Razgatl?o?lu e dal Team Principal Paul Denning, che certifica il numero di edizione insieme al numero VIN e i dettagli dell'acquirente

- Pass Hospitality VIP per due persone a un evento WorldSBK 2022 scelto come ospite VIP del team, con visita ai box e l'opportunità di trascorrere del tempo con Razgatl?o?lu

- Allestimento personalizzato della macchina e giornata di coaching individuale del pilota con James Hillier di Crescent Yamaha O Niall Mackenzie (solo circuito del Regno Unito; allestimento e allenamento all'estero previo accordo)

- Un equipaggiamento di guida personale firmato, utilizzato da Razgatl?o?lu durante la stagione WorldSBK 2021