L’automobile, un mondo in movimento: da fisico a digitale

Inauguro questa rubrica su Today relativa ai motori e, in generale, alla mobilità. Come primo argomento, parliamo del contesto generale, ovvero siamo in quella che viene definita la “transizione” nel mondo della mobilità. Normalmente sentiamo parlare di “transizione energetica”, facendo riferimento al tema delle emissioni e dell’inquinamento, che hanno indotto la politica, specialmente a livello europeo, a limitare fortemente, fino a bloccare, la circolazione e la commercializzazione di auto con motorizzazioni definite tradizionali, a vantaggio dell’elettrico. Questa, però, seppure la più diffusa e conosciuta, non è l’unico tipo di transizione che sta interessando il mondo dell’automotive: ce ne sono altri, in primis la transizione riguardante le modalità e abitudini di scelta e acquisto di un’auto tra online e offline; oppure, la scelta tra acquisto o noleggio, dando maggiore preferenza alla proprietà o all’utilizzo di un servizio; oppure, quale debba davvero essere il migliore mezzo che assicuri la nostra mobilità, magari con l’introduzione di nuove categorie alternative proprio all’automobile. Vediamo a che punto è la prima di questa importanti transizioni, che riguardano l’auto e, di conseguenza, tutti noi che ci muoviamo per le strade ogni giorno: quella riguardante il confronto tra online e offline, tra digitale e fisico.

LA SCELTA INIZIA SUL WEB

È finita l’epoca in cui, dovendo cambiare l’auto, si andava a fare un giro presso il concessionario di fiducia. Innanzitutto, ora la scelta è molto più ampia rispetto al passato e, pertanto, il Cliente inizia a farsi un’idea sulle offerte in termini di novità di prodotto e anche in termini di vantaggi commerciali già attraverso internet. Sui siti web delle Case costruttrici, ma non solo: oggi sempre più prendono piede alcuni portali indipendenti che si propongono come una sorta di guida oggettiva ed esperta nella comparazione tra prodotti e promozioni, con tanto di dettagliati video riportanti il prodotto sia staticamente e anche con delle vere e proprie prove su strada, un tempo territorio esclusivo delle testate specializzate. Addirittura recentemente è emerso anche un portale web di comparazione delle offerte di noleggio, al pari di quanto già esistente per mutui o assicurazioni. Insomma, il web si propone come un aiuto per iniziare a sfoltire le tantissime offerte ed opzioni, cercando di indirizzare l’utente in funzione dei propri bisogni ed esigenze. E, diciamo la verità, questa ricerca iniziale di comprensione delle necessità del Cliente in tema di utilizzo dell’auto, di spazi necessari, di fasce di prezzo, la svolge in maniera più precisa e completa un software programmato all’occorrenza che il classico venditore, spesso poco incline a questi interrogatori preliminari.

Sul web non ci sono solo esperti o divulgatori. Grazie allo sviluppo estensivo dei social network, su ogni prodotto, a maggior ragione un’auto, è facilissimo trovare una miriade di opinioni di proprietari, e quindi diciamo che rientrano nelle opinioni solide sostenute dall’esperienza, ma anche quelle di persone che desiderano semplicemente esprimere la propria opinione, a volte anche senza conoscere affatto il prodotto o l’argomento a cui si fa riferimento. Se ci si fermasse solo al primo blocco, ovvero le sole recensioni di chi realmente quel prodotto l’ha utilizzato e ne conosce pregi e difetti, questo sarebbe un valore aggiunto dei social non indifferente: purtroppo, però, spesso le review esperte sono oscurate dal comportamento di coloro che, invece, scambiano i social come un’arena dove urlare, odiare, creare confusione.

Tornando quindi alla ricerca avviata sul web, ecco che tra portali, video, articoli, opinioni più o meno pertinenti della gente, il nostro avventuroso ricercatore di una nuova automobile si è fatto una prima idea di quelli che potrebbero essere i modelli più aderenti alle proprie esigenze.

ONLINE E OFFLINE: CHI VINCERA’?

Ed ecco qui che si introduce una nuova possibilità, ovvero mantenere il processo di acquisto online oppure recarsi presso un concessionario per conoscere meglio i modelli e, magari, poterli anche testare in strada.

Qualche anno fa, evidentemente, quest’ultima opzione era l’unica percorribile: oggi, invece, alcuni Brand Automotive, e anche qui il mondo è in veloce evoluzione, si sono già organizzati attraverso una sorta di “autosalone digitale” per vendere effettivamente le auto online, senza però rinunciare all’aspetto consulenziale che si richiede nel momento in cui si acquista il bene più costoso per una famiglia, dopo la casa. A proposito, anche questo vecchio e consolidato luogo comune pian piano andrà a svanire nel momento in cui ci si indirizzerà maggiormente verso scelta di utilizzo al posto del possesso di un’auto, la qual cosa ha infatti anche impatti rilevanti sull’importanza di questa scelta, che si estende da 8 fino anche a 15 anni nel caso di un acquisto, mentre solitamente parliamo 2 o 3 anni nel caso di noleggio: ma di questo parleremo in un’altra occasione.

Dicevamo della consulenza, e penso che a tutti venga alla mente la figura del venditore; giusto, ma anche qui: fisico con una persona presente in concessionaria oppure digitale con l’ausilio di un supporto virtuale, tipo chatbot?

LA TERZA VIA: UMANO E VIRTUALE

E se a prevalere fosse un’innovativa soluzione ibrida che prenda il meglio delle due? Ovvero, un consulente in carne ed ossa opportunamente formato ed esperto sul prodotto che possa essere disponibile via chat o al telefono mentre siamo comodamente rilassati sul divano di casa. Ecco, questa soluzione è già realtà, esiste per alcuni Brand e penso che, a breve, sarà quella di maggiore successo. Ciò non significa che il mondo fisico delle concessionarie non abbia futuro: tutt’altro, perché poi provare l’auto, sentirne in comfort, valutarne le prestazioni, apprezzarne la qualità costruttiva, tutto questo, e molto altro, rimane con forza nella sfera puramente fisica. Sicuramente queste due aree, a prima vista duali e parallele, dovranno invece convivere, convergere, adattarsi e svilupparsi nell’ambito più naturale ma, soprattutto, più funzionale per il Cliente, ovvero per chi deve scegliere il prodotto.

Il risultato finale di questa transizione potrà, pertanto, essere un articolato viaggio del potenziale acquirente tra successivi touchpoint inizialmente digitali, poi fisici, poi di nuovo digitali e così via, dove fisico e digitale non saranno più in contrapposizione ma saranno integrati tra loro e diventeranno fedeli alleati a supporto delle necessità e dei desideri di scelta del Cliente.