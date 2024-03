L’automobile, un mondo in movimento: da macro a micro-mobility

L’abbiamo accennato nel precedente articolo di questa rubrica su TODAY.IT evidenziando come i futuri orizzonti della mobilità non siano esclusivamente focalizzati sull’automobile ma, ormai, diverse e complementari sono le tipologie di mezzi di trasporto che possono assolvere al compito basilare di spostarci da un punto A ad un punto B, nel minore tempo possibile e con il minore apporto di stress.

Le tendenze degli ultimi anni ci mostrano come uno dei fattori principali sta diventando la dimensione dei mezzi di trasporto utilizzati. Stiamo diventando sempre più coscienti e consapevoli del nostro ingombro fisico sul Pianeta e del fatto che ogni oggetto di cui disponiamo contribuisce a lasciare una propria traccia, con conseguenze negative per l’atmosfera, la qualità delle acque, il benessere di piante ed animali. Inoltre, a seguito della pandemia del Covid, ci siamo progressivamente orientati a preferire mezzi di trasporto individuali piuttosto che quelli collettivi e pubblici. Questa tendenza, iniziata con mezzi alternativi come monopattini e biciclette, si è poi confermata anche per quanto riguarda la mobilità a 4 ruote, spalancando le porte alle mini car, dapprima oggetto di nicchia e, ora, sempre più frequenti sulle strade, in particolare in contesto urbano.

PICCOLO E’ BELLO

Non è un fatto recente e sta continuando a crescere la tendenza ad osteggiare le automobili di grandi dimensioni e cilindrate. In diversi Paesi europei, a partire dalla Francia, i grossi SUV devono pagare delle super tasse, tariffe aumentate per i parcheggi oppure subiscono importanti limitazioni alla circolazione.

In generale, questo nasce dal fatto che si associa il SUV all’inquinamento maggiore anche se oggi molti dei nuovissimi SUV in produzione sono elettrici o ibridi, quindi tecnicamente, dal punto di vista delle emissioni di CO2, non sono peggiori dei veicoli dalle dimensioni ridotte. Ma ormai questo abbinamento è un riflesso spontaneo e approdato ad un comune sentire, pertanto l’avversione ai SUV tende a raccogliere un consenso allargato.

Collegato a questa percezione diffusa, quindi, gli utilizzatori si stanno orientando verso scelte sentite come più sostenibili, ovvero verso mezzi più piccoli, che offrono un’esperienza più semplice e rilassata, basti solo pensare ai tempi di ricerca di uno stazionamento; e non si tratta solo di automobili, bensì anche di biciclette, monopattini, hoverboard e così via. Il comune denominatore di questi piccoli mezzi è la sostenibilità ambientale, trattandosi generalmente di mezzi elettrici. Inoltre un monopattino può essere ideale anche per un trasporto ibrido dove si utilizza magari prima un treno e poi si completa l’ultimo miglio con il monopattino, appunto. In questo modo, oltre alla sostenibilità, il guadagno è anche dal punto di vista del tempo necessario al trasferimento e dal livello di stress. È innegabile che oggi ciascuno ricerchi, nei trasporti e non, la soluzione più efficace, più rapida ma, soprattutto, più serena dal punto di vista dello stress mentale.

SEMPRE PIU’ INDIVIDUALE

Ecco questa, a mio avviso, è una delle eredità lasciate dal Covid: tendiamo a preferire una mobilità individuale rispetto a quella collettiva dei mezzi pubblici, che riteniamo meno sicuri per un eventuale contagio. Autobus e metropolitana rimangono i mezzi di riferimento della mobilità urbana, ma è crescente l’utilizzo e la preferenza di scooter, di biciclette, monopattini e similari. Questi assicurano indipendenza, libertà, salute e rispetto ambientale, oltre che essere mezzi accessibili per tutti: non sorprende, quindi, che siano i mezzi preferiti dalle nuove generazioni.

L’AUTO NON STA A GUARDARE

La micro-mobilità è un trend che riguarda anche le 4 ruote. Negli ultimi anni, si stanno moltiplicando e affermando sempre più le mini car, che fino a poco tempo fa costituivano soltanto una nicchia di mercato e che ora, invece, stanno spopolando e sono diventate oggetto di interesse dei principali costruttori di automobili. Ancora una volta si parla di veicoli elettrici, essenziali e semplici nell’utilizzo. Si possono guidare a partire dai 14 anni, quindi offrono un’incredibile esperienza di indipendenza ai giovani ma sono apprezzati e scelti anche dagli adulti, in particolare per i percorsi urbani casa – lavoro.

L’offerta di city car è in costante declino, a seguito delle sempre più restrittive normative in termini di sicurezza e rispetto ambientale: questo ha spalancato le porte alle mini car, che sono piccole, simpatiche agili, elettriche e sicure, senza perdere la capacità di offrire ampia scelta di personalizzazioni.

Ultimo ma non meno importante è l’elemento accessibilità: le mini car sono generalmente concepite come oggetti di mobilità essenziale e senza fronzoli; le performance non sono estreme in quanto l’elemento trainante è il rispetto ambientale e, pertanto, sono offerte a condizioni di prezzo accessibili a tutti e paragonabili ai prezzi di un abbonamento ai mezzi pubblici. Questo, unitamente alla semplicità di utilizzo e alle tematiche trattate nel paragrafo precedente, ha portato molti utilizzatori a spostarsi da una mobilità collettiva ad una individuale.

In conclusione, sono sicuro che nei prossimi anni, la tendenza verso la micromobilità continuerà ad espandersi, in particolare tra le nuove generazioni che preferiscono nettamente la semplicità, l’accessibilità, la comodità e la sostenibilità nella scelta dei propri mezzi di spostamento. Il vero boom ci sarà quando, poi, oltre a questi elementi di scelta, si aggiungeranno anche le possibilità estese di personalizzazione individuale, che contribuiranno a considerare la micromobilità non solo come utile ma anche, finalmente come “cool” e alla moda.