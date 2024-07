L’automobile, un mondo in movimento: dall’heritage ai nuovi brand

Prosegue la rubrica “mobilità” su TODAY.IT con un altro trend di cambiamento e, come per i precedenti analizzati, anche questo ha una portata e rilevanza globale. Finora abbiamo trattato i cambiamenti riguardanti le tecnologie o piuttosto le preferenze del cliente, ora invece ci portiamo sul lato dell’offerta di prodotto, ovvero dei costruttori di automobili. Qui il panorama è in continua e pesante evoluzione: finora siamo stati abituati a scegliere la nostra auto all’interno di un paniere di brand noti e conosciuti. Nell’ultimo periodo, complice l’avvento delle nuove tecnologie e anche una globalizzazione più spinta da parte dei Paesi asiatici, stiamo osservando l’arrivo di molti nuovi player, soprattutto cinesi. Dall’altro lato, invece, i brand storici vogliono continuare a far leva sulla fiducia dei consumatori, costruita e guadagnata in decenni di innovazioni e servizio.

L’ARENA COMPETITIVA SI ALLARGA

Negli ultimi mesi, si sono affacciati sul mercato automobilistico europeo alcuni nuovi costruttori, quasi tutti – ma non solo – cinesi e, soprattutto, specializzati in tecnologie e automobili elettriche. Sicuramente la strategia europea verso auto a zero emissioni ha contribuito ad aprire la strada ai costruttori che già erano particolarmente avanzati sulla progettazione e realizzazione di auto elettriche. In aggiunta, il differenziale di costo produttivo tra Europa e Cina ha fatto il resto, ovvero ha contribuito a immettere sul mercato europeo dei prodotti molto più competitivi di quelli realizzati nel vecchio continente. Forse troppo competitivi, se consideriamo che ora sta partendo una serie di politiche di dazi che hanno l’obiettivo di riequilibrare il mercato.

Ad ogni modo, credo che comunque questi nuovi player, ormai entrati nella sfera commerciale europea, non desisteranno e porteranno comunque avanti la loro offensiva di conquista di quote di mercato in Europa. L’aspetto molto interessante è stata la velocità con cui hanno saputo organizzarsi per implementare nei paesi più importanti un proprio organigramma esecutivo a livello locale, una rete distributiva efficace che poggiasse su imprenditori storici e conosciuti sul territorio, al fine di abbassare le iniziali barriere fiduciarie da parte del cliente e coprire rapidamente il gap in termini di awareness. Naturalmente, il percorso da completare è ancora molto lungo, perché sicuramente il fattore novità ha influito positivamente, poi però è necessario costruire tutto il resto – a partire dal servizio e dall’assistenza – per riuscire ad entrare nella mente e nel cuore della clientela.

I MARCHI STORICI E IL RUOLO DELL’HERITAGE

Se da un lato il mercato si è allargato con l’ingresso di nuovi attori, dall’altro ci sono i costruttori storici che si portano dietro anni, decenni o secoli di innovazioni, di prodotti iconici, di clienti soddisfatti e fidelizzati.

Ecco quindi il ruolo fondamentale dell’heritage che può contribuire a ricordare e far rivivere le storie visionarie, futuristiche ed emozionanti dei brand e dei loro fondatori.

I costruttori che arrivano a celebrare anche il secolo di storia possono far leva su un fattore emotivo forte in quanto, nel secolo scorso, l’automobile ha rappresentato molto di più rispetto a come viene vista e considerata oggi.

Nel ‘900, e in particolare nel Dopoguerra, l’auto ha simboleggiato la libertà di muoversi, di esprimersi, di conoscere nuovi luoghi, di vivere momenti magici con la famiglia e gli amici, di partire all’avventura. E tutto questo, a seguito del boom economico, era reso disponibile e fruibile a tutti, non solo per ristrette élite di privilegiati, bensì un nuovo patrimonio accessibile per tutti.

Questa è stata la grandissima forza che ha reso celebri e amati i costruttori di auto, protagonisti di questo incredibile periodo. E, visto che il design delle auto, un po' come la moda, tende a compiere dei percorsi circolari con evidenti richiami del passato, molto spesso i nuovi modelli hanno strizzato l’occhio a quelli storici ed iconici, puntando molto sulla leva emozionale.

Non si vive di solo passato e di storia: se la rievocazione del passato è fine a se stessa, allora il rischio è che la conseguenza sia solo far provare nostalgia e malinconia di un periodo che non c’è più. Il richiamo della storia, dei successi trascorsi e dell’heritage, al contrario, devono essere funzionali ad introdurre le novità e il futuro del brand, a dimostrarne la continua vivacità e rassicurare il cliente sulla fiducia e fedeltà che, come nel passato, potrà continuare a dare anche nel futuro. In sintesi, il passato funzionale al futuro.

La fiducia e la fedeltà sono dei valori molto difficili da acquisire, pertanto i brand che hanno costruito la loro immagine di successo negli anni devono continuare a spingere e comunicare su questo tema che, soprattutto nei confronti di quelli appena affacciati sul nostro mercato, può divenire un fattore concreto di vantaggio competitivo.

Nello storytelling, pertanto, l’heritage deve sempre ricordare le promesse mantenute nel passato e ricondurle sui prodotti nuovi che si stanno per lanciare. Ed è questo uno dei motivi per cui i lanci di prodotto più importanti vengono spesso inseriti all’interno di contesti in cui si celebrano delle ricorrenze fondamentali per i brand.

Quindi possiamo affermare, in conclusione, che l’heritage può svolgere un ruolo chiave anche per controbbattere l’arrivo di nuovi player, i quali possono far leva sulla tecnologia innovativa, possono esprimere un posizionamento molto competitivo ma non riusciranno - sicuramente nel breve periodo - a toccare quelle corde del cuore che, invece, il richiamo ad un passato emozionante e la rievocazione di prodotti iconici possono facilmente intercettare.