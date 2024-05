L’automobile, un mondo in movimento: verso un futuro a zero emissioni

Riprendiamo la rubrica “mobilità” su TODAY.IT e continuiamo a parlare dei trend di cambiamento di questo settore. Dopo aver percorso alcuni dei più importanti quali l’arrivo delle vendite online, oppure le possibili soluzioni tra possesso e utilizzo del mezzo, o anche trattato della tematica dimensionale con l’esplosione dell minicar, eccoci al trend maggiormente conosciuto e d’attualità, ovvero la transizione energetica da motori tradizionali a combustione interna a quelli elettrici ad emissioni zero.

Chiaramente non possiamo non affrontare il tema della normativa europea che, in qualche modo, ha dettato questa strada dall’alto, e non da una specifica richiesta e bisogno della clientela. Ci sono questioni importanti che riguardano la competitività del nostro Continente rispetto a paesi ben più sviluppati su queste tecnologie ma anche delle sfide importanti da affrontare per poter raggiungere questo ambizioso obiettivo. Lato Cliente, ci sono chiaramente delle barriere che ostacolano questo passaggio e che dovranno essere abbattute al fine di raggiungere la massa critica necessaria per un effetto concreto sull’ambiente.

LA SOLUZIONE EUROPEA

Sappiamo ormai tutti che l’Unione Europea, nell’ambito delle azioni per contrastare il cambiamento climatico, il cosidetto “FIT for 55”, ha tracciato la rotta verso una mobilità a zero emissioni a partire dal 2035: una strategia tanto chiara quanto radicale che ha da subito impattato tutta la filiera, a partire dai costruttori che hanno orientato tutti gli investimenti sulle motorizzazioni elettriche per tutti i nuovi modelli. Una delle prime problematiche sorte riguarda la superiorità di altri Paesi su queste tecnologie, in primis la Cina, rispetto ai Paesi europei dove sono nate e si sono diffuse storicamente le migliori evoluzioni dei motori endotermici, in particolare i diesel.

Da subito, quindi, si sono definiti due schieramenti: uno marcatamente ambientalista ed un’altro più orientato all’economia liberale e preoccupato della competitività dell’industria europea rispetto ai concorrenti asiatici. Il confine tra politica ed economia, in questo caso, è praticamente molto labile. Non solo: anche lo schieramento politico negli ultimi tempi, a ridosso delle prossime elezioni europee, si sta mostrando abbastanza fragile e non si esclude che una nuova maggioranza post elezioni possa rimettere in discussione queste ambizioni e, se non la strategia generale, quanto meno la road map di avvicinamento. Uno dei problemi a carattere globale è che solo l’Europa ha preso queste decisioni così restrittive, mentre tutti gli altri – sebbene più impattanti sull’ambiente a livello mondiale – sono rimasti molto più morbidi o attendisti.

LE SFIDE

Questa transizione porta con sé delle enormi sfide da affrontare, alcune molto impegnative. Dove ci sono sfide è evidente che si possano individuare anche delle opportunità da sfruttare.

Innanzitutto mi viene in mente il tema delle infrastrutture di ricarica. È chiaro che, se vogliamo un’Europa dove circolano soltanto automobili elettriche, ci dovrà essere una rete imponente e capillare di sistemi di ricarica, accessibili e disponibili per tutti. Al momento i punti di ricarica in Europa sono poco più di 600 mila con un ritmo di installazioni in veloce evoluzione ma molto lontano dalle reali necessità legate ai target 2035 e, soprattutto, molto indietro rispetto ai 2 milioni di colonnine della sola Cina. Questo numero di prese di ricarica in Europa, inoltre, è tutt’altro che omogeneo tra i Paesi dell’Unione, con la maggiore concentrazione in Francia e Germania. Un’altra sfida, al momento lasciata in secondo piano ma che dovrà essere presto considerata come prioritaria, riguarda lo smaltimento delle batterie, vero nodo cruciale nelle discussioni con chi sostiene che il futuro dell’auto elettrica sia tutt’altro che sostenibile per l’ambiente per via dell’impatto del riciclo e smaltimento delle batterie, appunto.

E IL CLIENTE?

Finora abbiamo parlato delle leggi, delle infrastrutture, in pratica del lato decisionale. Ma, alla fine dei conti, le automobili devono essere acquistate e l’attore principale, in questo caso, diventa il Cliente. Ecco, che ne pensa quindi il Cliente? E qui si apre un mondo di discussioni, di opinioni, di credenze. Sicuramente al momento non possiamo affermare che il Cliente si metta in coda di notte per acquistare l’ultimo modello di auto elettrica, al pari di come invece fa nel caso dell’uscita dell’ultima evoluzione degli smartphone. Esiste una generalizzata resistenza al cambiamento che, in maniera inevitabile, bisognerà affrontare e superare. I Clienti innanzitutto vanno, e andranno sempre di più, informati, educati e convinti in questo passaggio epocale. E non obbligati. L’educazione e la formazione riguardano principalmente le barriere verso il passaggio a questa tecnologia.

La prima di queste barriere è senza alcun dubbio l’accessibilità: i primi modelli elettrici in commercio hanno chiaramente spaventato la clientela per via dei costi di acquisto decisamente superiori alle versioni termiche degli stessi modelli. Sempre di più, via via che i modelli avranno un prezzo più accessibile e con l’inserimento di formule finanziarie accessibili, questa barriera sarà abbattuta ed il Cliente potrà scegliere senza paure ed inquietudini di passare all’elettrico. L’introduzione di forti incentivi governativi, almeno in questa fase iniziale, è sicuramente essenziale per accompagnare il Cliente e rendere queste tecnologie alla portata di tutti, da subito.

Una volta superato l’ostacolo relativo al prezzo, il tema della ricarica è quello su cui bisogna concentrarsi. Il principale e più drastico cambiamento per l’utente non è l’assenza di rumore o vibrazioni alla guida, bensì il fatto che il rifornimento, che oggi dura pochi istanti, quando parliamo di ricarica di un veicolo elettrico, richiede un tempo maggiore oltre che un impegno di ricerca delle colonnine disponibili, per ritornare sul precedente punto delle sfide. Sicuramente la ricarica domestica è quella più semplice ed accessibile, anche da un punto di vista economico. E quindi coloro i quali possono ricarica da casa potranno passare all’elettrico in maniera più semplice e senza particolari pensieri.

Ultima ma non meno importante, tra le barriere verso l’elettrico, è la fiducia dei potenziali acquirenti verso l’adozione di questa nuova tecnologia. Siamo ancora nella fase in cui poco si sa di questi motori, le incertezze e i dubbi sono molteplici, le opinioni contrastanti spopolano sui social network, la rete vendita, a volte, si mostra incerta e attendista: ecco, in questa fase, saranno vincenti delle formule di utilizzo flessibili, poco vincolanti, dalle durate limitate, in maniera da dare al Cliente la serenità e la libertà, in caso di ripensamento, di poter tornare indietro ed, eventualmente, poter ritornare sulle motorizzazioni tradizionali.

Una volta superate queste barriere da parte del Cliente, con un maggiore effetto strada e con quello che possiamo definire “effetto esperienza”, la transizione energetica sicuramente sarà più veloce ed efficace.