Automotive Forum LIVE: Early Birds

Nuovi marchi automobilistici in Europa e andamento del mercato delle auto elettriche in Italia.

Elisa Giubilato e Nicola Pasqualin di Quintegia hanno illustrato i risultati dello studio "New Brand Observatory", lo studio di Quintegia che fornisce una mappa dei nuovi marchi automobilistici che stanno per entrare nel mercato europeo. Dal 2020, In Europa hanno già fatto ingresso molti marchi elettrificati di importanti costruttori cinesi quali SAIC, Geely, BYD, Dongfeng, e altri ne faranno ingresso fra cui Togg, marchio turco, per un totale di 30 nuovi marchi emergenti a regime.

L'indice BEV Italy Progress Index di Quintegia ha rivelato che, nel primo trimestre del 2024, il mercato delle auto elettriche in Italia è al 41% della velocità necessaria per raggiungere gli obiettivi del 2030. Tuttavia, le immatricolazioni di veicoli BEV sono scese sotto il 4% del mercato totale, influenzate dalla lentezza degli incentivi. Con l'arrivo degli incentivi di giugno, si prevede una leggera crescita del mercato nel secondo trimestre e un effetto più marcato nel terzo Q 2024.

Il futuro dell'auto tra connettività, smart mobility e guida autonoma.

Giulio Salvadori del Politecnico di Milano ha parlato, attraverso i dati dell’ultimo studio prodotto dall’Osservatorio Connected Car & Mobility, delle opportunità offerte dalle auto connesse. I servizi basati sulla connettività, come la manutenzione predittiva e gli interventi over-the-air, sono in crescita. Tuttavia, la propensione dei consumatori a condividere i propri dati si sta riducendo.

L'interazione tra veicoli e infrastrutture, come le Smart Road, è un altro aspetto in evoluzione. Progetti di strade connesse lungo tutta la penisola italiana sono già stati implementati e mirano, ad esempio, a migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico.

Inoltre, la guida autonoma, già una realtà in alcune città globali, è ancora in fase sperimentale in Italia evidenziando come l'accettazione da parte degli utenti sarà cruciale per il suo sviluppo futuro.

Il Ruolo dei Concessionari

I concessionari, o retailer, hanno un ruolo fondamentale nella trasformazione del settore automobilistico. Oltre a informare i consumatori sulle innovazioni, devono formarsi continuamente per rimanere aggiornati sulle normative e tecnologie. Questo li porta a diventare veri e propri consulenti, capaci di guidare i clienti attraverso i complessi cambiamenti del mercato.