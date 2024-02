Orizzonti globali e innovazione nel settore automobilistico ad Automotive Forum LIVE

Durante la prima puntata, abbiamo affrontato un viaggio da una parte all’altra del mondo, partendo dagli USA con alcuni insight dalla Convention della NADA e arrivando in Cina per scoprire più nel dettaglio strategie e piani di sviluppo del marchio BYD.



Il NADA Show è l’evento che da oltre 100 anni riunisce i concessionari e gli attori della filiera automotive statunitense ma non solo, uno dei principali momenti di incontro e aggiornamento per il settore della distribuzione automobilistica a livello globale. Abbiamo raccolto, grazie alla partecipazione del team di Quintegia all’edizione 2024, le principali evidenze emerse, quali sono i temi sul tavolo dei concessionari americani e su cosa stanno focalizzando i loro investimenti.

Una visione oltre confine utile agli operatori italiani per aprire i loro orizzonti di ragionamento e orientare le proprie scelte di business. Nella seconda parte della puntata ci siamo spostati dall’altro lato del mappamondo rispetto all’Italia, andando a conoscere meglio uno dei brand elettrici provenienti dalla Cina che sta vivendo una fase particolarmente dinamica e di crescita: BYD. Attraverso l’intervista a Gianmario Adamo, Country Manager Italy & Israel di BYD, abbiamo approfondito le strategie del brand in Italia e l’approccio al mercato, con un focus particolare su elettrico, nuove tecnologie e retail network.