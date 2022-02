Bici nuove introvabili, boom di usato: ecco i modelli più richiesti

Gli ultimi due anni, coincisi con l'imperversare dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, hanno visto un crescente interesse da parte degli italiani nei confronti della mobilità green.

Oltre a una maggiore sensibilità nei confronti dei temi ambientali e all'esigenza di cambiare le abitudini nel modo di spostarsi a causa della pandemia, hanno contribuito molto all'acquisto di mezzi non inquinanti anche bonus e incentivi governativi.

Venduta una bici ogni due minuti

Secondo i dati raccolti dalla piattaforma di annunci online Subito, nel 2021 si sono registrate oltre 60 milioni di visite nella categoria Biciclette, facendo segnare un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Complice probabilmente anche la scarsa disponibilità del nuovo, anche i dati di vendita sono impressionanti: su Subito nel 2021 è stata venduta 1 bicicletta ogni 2 minuti, per un totale che sfiora i 250.000 pezzi.

Crescono le vendite di e-bike

Anche le bici elettriche, le cosiddette e-bike (di cui esistono svariate tipologie) hanno fatto registrare un incremento nelle ricerche del +14,8%, mentre sembrano rallentare i monopattini elettrici, con un -3,4% rispetto all’anno precedente. Pensando alla mobilità sostenibile, la bici sicuramente lo è per natura, se poi è usata il suo impatto positivo sull’ambiente si moltiplica. Basti pensare che - secondo i dati raccolti ricerca Second Hand Effect 2020, commissionata da Subito e condotta dall’Istituto Svedese di Ricerca Ambientale - considerando i costi ambientali di produzione di una bici nuova, mediamente l’acquisto di una bici usata permette di risparmiare l’emissione in atmosfera di 99 kg di CO2, che diventano 82kg per una MTB o 47kg per una bici da bambino.

Bici mania: le preferenze degli italiani nel 2021

Continuando nell'analisi dei trend di ricerca e acquisto forniti da Subito si può notare come sul podio della classifica dei modelli preferiti dagli italiani si posizionino le mountain bike (che ritroviamo anche al sesto posto in versione elettrica), le e-bike e le bici da corsa. Dai dati raccolti, inoltre, emerge un particolare interesse degli italiani per biciclette dedicate a utilizzi molto specializzati e sportivi come ad esempio le bici da gravel (4º posto), da enduro (5º posto) o da BMX (8º posto). Molto ricercate anche le bici pieghevoli (7º posto), desiderate soprattutto per una mobilità quotidiana alternata ad altri mezzi di trasporto, ma anche l’iconica Graziella (al 9º posto), e più in generale le biciclette da donna (10º posto).