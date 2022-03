La rinnovata gamma E-Bikes Ducati accoglie la nuova Futa

Per la stagione 2022 la grande novità è l’inserimento della Futa: la prima bicicletta da corsa Ducati a pedalata assistita, che sarà disponibile anche in Limited Edition.

La gamma di E-Bikes Ducati si aggiorna inoltre con l’evoluzione della MIG-S e la presentazione della TK-01RR Limited Edition. La Ducati MIG-S è una All Mountain agile, performante e divertente, nata per affrontare qualsiasi sentiero e assicurare il massimo divertimento in qualsiasi condizione. Per il 2022 la mountain-bike elettrica si rinnova nell’estetica con una sportiva livrea che, come in tutti i modelli della gamma, è stata disegnata da Aldo Drudi in collaborazione con il Centro Stile Ducati. La MIG-S compie inoltre un importante step evolutivo dal punto di vista tecnico accogliendo il più performante motore Shimano EP8 insieme a una componentistica aggiornata.

La nuova drive unit Shimano EP8 rappresenta un riferimento per la categoria. Si tratta di un motore molto leggero (2,6 kg di peso), capace di erogare fino a 85 Nm di coppia con un rapporto massimo di servo assistenza pari al 400%. In questo motore la coppia viene sempre erogata con fluidità e naturalezza per garantire un grande controllo del veicolo. Grazie alla App Shimano E-tube Project, è inoltre possibile in qualsiasi momento adattare il carattere del motore alle proprie esigenze anche attraverso il proprio smartphone in modalità wireless, regolando la coppia massima e la temporizzazione di assistenza.

La Ducati MIG-S è capace di esplorare ogni sentiero assicurando al pilota un’eccellente guidabilità. La maneggevolezza di questa e-mtb è resa possibile dai componenti di alto livello di cui è dotata.

Le nuove sospensioni (forcella RockShox 35 RC e ammortizzatore RockShox SuperDeluxe) sono regolabili e hanno un’escursione di 150 mm all’anteriore e 140 mm al posteriore, ideale per affrontare ogni tipo di percorso in sicurezza. La trasmissione SRAM a 12 velocità è ancora più precisa e affidabile, mentre i freni sono i performanti SRAM Guide T a 4 pistoni con dischi da 203 mm. Le ruote THOK e-plus da 29" all'anteriore e 27,5" al posteriore sono equipaggiate con pneumatici Pirelli Scorpion Enduro S all’anteriore e Pirelli Scorpion EMTB-S al posteriore per offrire il massimo grip e aderenza sui tratti più impegnativi e alle velocità più elevate. La batteria Shimano da 630 Wh è posizionata all’esterno, sotto il downtube, assicurando un baricentro molto basso e massimizzando la stabilità.

Nel 2022 la gamma si amplia con la presentazione della nuova Ducati TK-01RR Limited Edition , una versione ancora più esclusiva della e-enduro Ducati con cui affrontare le sfide del fuoristrada. Questa edizione limitata è un concentrato di tecnologia che conferma le caratteristiche principali della versione TK-01RR, ma è arricchita da una componentistica più avanzata, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni, in particolare nei tratti in discesa più impegnativi.

La forcella a doppia piastra Öhlins DH38 ad aria di impronta motociclistica (escursione 180 mm) e l’ammortizzatore a molla Öhlins con tecnologia TTX (escursione 170 mm) garantiscono un incredibile controllo del veicolo in discesa, mantenendo comunque grande efficienza nei tratti in salita. Il cambio elettronico posteriore Shimano Di XT 11 velocità fornisce una cambiata sempre veloce e precisa, mentre i freni Magura MT7 con dischi da 220 mm all’anteriore e 203 mm al posteriore sono anch’essi di derivazione motociclistica e tra i più potenti disponibili sul mercato.

Le ruote Crankbrothers Synthesys a formato differenziato (29” anteriore, 27.5” posteriore) con cerchi in carbonio a spessore variabile contribuiscono a migliorare ulteriormente la precisione di guida, garantendo un ottimo rapporto peso/robustezza. Completano l’allestimento il manubrio in carbonio Renthal, la sella Fizik con speciale porta attrezzi integrato e infine la cover batteria e il paramotore in carbonio.

La più importante novità tra le E-Bikes Ducati powered by Thok per il 2022 si chiama Ducati Futa. Il nome deriva dal Passo della Futa, la strada che attraversa l’Appennino collegando Bologna a Firenze, conosciuta e apprezzata da tanti Ducatisti. La Ducati Futa è una e-road performante , per chi ha voglia di allenarsi, divertirsi e pedalare al proprio massimo anche per lunghe distanze e percorrendo le salite più impegnative. Una E-Bike leggera che incarna lo spirito Ducati puntando su design, innovazione e divertimento in una perfetta combinazione tra comfort e prestazioni.Il telaio monoscocca in fibra di carbonio presenta una geometria sport endurance, ma con scelte tecniche orientate all’aerodinamica e alla velocità. Il carro posteriore compatto, con foderi ribassati, rende la bici confortevole, generando al contempo una minor resistenza aerodinamica. Il triangolo posteriore è rigido lateralmente, proprio in virtù della scelta della posizione dei foderi e favorisce una migliore trasmissione della potenza alla ruota, oltre ad aumentare la reattività della bici. Tubo obliquo, tubo superiore, reggisella e foderi forcella sono sapientemente profilati e i loro rilievi vengono messi in evidenza dal gioco di colori della livrea che vede il grigio e il nero come colori principali con accenti in Rosso Ducati.

Il motore, posto sul mozzo posteriore, è l’FSA System HM 1.0 da 250W e 42Nm di coppia che vanta un’erogazione fluida e naturale in ogni condizione ed è tra i più compatti e leggeri della categoria (3,98 kg). Questo motore è dotato di 5 livelli di assistenza selezionabili tramite il comando Garmin posto al manubrio che permettono di gestire il livello di supporto a proprio piacimento. L’app FSA, disponibile per dispositivi iOS e Android, consente al ciclista di visualizzare in maniera rapida e intuitiva le statistiche di guida, lo stato del sistema, la durata residua della batteria e lo stato di carica. Tramite l’app è inoltre possibile scaricare eventuali aggiornamenti del software e comunicare con i centri di assistenza FSA in tutto il mondo.

Grazie al peso ridotto (12,4 kg in taglia M) e a una resistenza del motore quasi impercettibile superati i 25Km/h*, la Ducati Futa risulta sempre scattante e veloce nei tratti pianeggianti. Il gruppo completo FSA K-Force WE di serie prevede un cambio elettronico wireless da 2x12 velocità molto fluido, dei performanti freni a disco da 160 mm con leve intercambiabili in carbonio UD regolabili e la guarnitura con pedivelle in carbonio.

Le ruote sono le Vision AGX30 con cerchi in carbonio e montano le gomme Pirelli Cinturato Velo TLR da 35 mm, che garantiscono scorrevolezza, comfort e grip, combinati a una notevole robustezza. La batteria FSA da 250 Wh è integrata nel tubo obliquo ed è disponibile un range extender opzionale da 250 Wh, per coprire distanze ancora più lunghe.

La nuova Futa sarà disponibile anche in Limited Edition : disponibile in soli 50 esemplari numerati, è pensata per chi è alla ricerca di una e-road con una dotazione di serie sofisticata che rende la bici ancora più leggera (12,2 kg).

La Futa Limited Edition ha una livrea esclusiva ispirata al mondo racing di Ducati Corse. L’edizione limitata mantiene le caratteristiche della Futa, ma le integra con alcuni componenti top di gamma per offrire il massimo comfort di guida e le migliori prestazioni in ogni situazione. Tra questi componenti spiccano: il gruppo elettromeccanico Campagnolo Super Record EPS, modello di riferimento a livello prestazionale costruito con materiali di pregio come carbonio, titanio e cuscinetti ceramici, le ruote Vision Metron 40 SL con cerchi in carbonio, al vertice per rapporto peso-aerodinamicità e il manubrio Vision Metron in fibra di carbonio con attacco e cavi integrati.

La Ducati Futa Limited Edition è equipaggiata di serie con il range extender da 250 Wh e il ciclocomputer GPS Garmin Edge Explorer con attacco al manubrio personalizzato, che fornisce mappe e funzioni dedicate per il ciclismo su strada.