A Bologna il limite a 30 fa crollare gli incidenti: meno 11 per cento in 6 mesi

La "città 30" non gradita a molti cittadini e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che con il nuovo codice della strada promette di limitarne il più possibile la diffusione, a Bologna sta migliorando - e di molto - la sicurezza stradale. Una buona notizia per il sindaco Matteo Lepore, che ha puntato molto sulla sperimentazione a rischio di creare qualche malumore in città.

Morti su strada, minimo storico dal 2013

Nei primi sei mesi di "Bologna Città 30", infatti, gli incidenti stradali sono diminuiti di quasi l'11 per cento e iferiti di oltre il 10 per cento, con miglioramenti in particolare sulle radiali. Entrando nel particolare, diminuiscono del 38 per cento gli incidenti più gravi e si riducono i morti - cinque in meno, il 33 per cento - toccando il minimo storico dal 2013 ad oggi e tornando ai livelli del periodo Covid con il lockdown e la mobilità limitata. Infine, aumentano del 66 per cento le persone ferite ricoverate in prognosi riservata. A fornire i dati il Comune di Bologna, che registra anche un calo del 3 per cento del traffico veicolare e un notevole calo dell'inquinamento legato al traffico urbano (-23 per cento).

Contestualmente c'e' stato un exploit dell'utilizzo del bike sharing, con un incremento del 92 per cento. Aumentano in numero complessivo gli spostamenti in bicicletta (+12 per cento) e sono stabili quelli con i mezzi pubblici. Andando sui numeri assoluti, i dati indicano 157 incidenti in meno (1.299 nel 2024 rispetto ai 1.456 di media del 2022-2023), 145 persone ferite in meno (1.096 rispetto a 1.241), 2,5 morti in meno (5 rispetto ai 7,5 di media), quattro pazienti in prognosi riservata in più (sono 10 rispetto ai 6 del 2022-2023, ma l'andamento di questo dato è molto variabile negli anni). 63 in meno gli incidenti senza feriti (378 rispetto a 441). Nello specifico, calano dell'8 per cento gli incidenti che hanno coinvolto i pedoni, mentre quelli che hanno coinvolto i ciclisti sono saliti del 13,77 per cento.

L'assessora alla mobilità: "Per tracciare un bilancio occorrerà un anno"

"Si tratta di primi dati e, come abbiamo sempre detto, occorrerà almeno un anno per tracciare un bilancio consolidato. Ma già questi indicatori sui primi sei mesi di "Città 30" ci dicono che abbiamo invertito una tendenza", spiega l'assessora comunale alla Nuova mobilità, Valentina Orioli, che aggiunge: "La città ha rallentato, in maniera più significativa nei primi mesi grazie anche a un'attenzione mediatica enorme e stabilizzando poi la tendenza in quelli successivi".

"Così gli incidenti, i feriti e i decessi sono in diminuzione, in modo ancor più marcato sulle radiali, e anche per quello che riguarda le abitudini di mobilità, si inizia a registrare qualche cambiamento rilevante come il boom delle biciclette e un calo seppur contenuto del traffico, oltre a una riduzione importante dello smog. Credo che i risultati, anche in termini di calo dell'incidentalità potranno ancora migliorare nel corso dei prossimi anni, quando le novità che stiamo introducendo nella mobilità saranno compiute".