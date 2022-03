Bonus auto 2022: tutti i modelli che beneficiano delle agevolazioni

Manca poco all'arrivo del nuovo Bonus auto. Al massimo tra un paio di settimane, dovrebbe incominciare l'erogazione dei nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli più ecologici.

A disposizione degli italiani intenzionati a rottamare un veicolo inquinante, in favore dell'acquisto di uno più ecologico, dovrebbe esserci una cifra di 670 milioni (250 andrebbero all’elettrico e altrettanti all’ibrido plug-in, mentre 170 sarebbero destinati ai modelli più richiesti, ma che rientrino comunque in una fascia di emissioni contenuta).

Bonus auto 2022: inclusi anche moto e veicoli commerciali

Una delle ultime novità sull'argomento consiste nel fatto che gli incentivi dovrebbero riguardare anche moto, mezzi pesanti e veicoli commerciali leggeri. La conferma è arrivata direttamente da Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, rispondendo ad alcune domande in occasione di un'audizione al Senato.

"È in preparazione il decreto per questi nuovi incentivi per l'automotive, che attenzione non è solo l'automobile, si va dalle moto ai camion pesanti - dichiara Giovannini -. Non copriremo tutto, ma non copriremo solo le auto, visto che ci sono opportunità di transizione ecologica anche per le moto stesse, ma anche per i veicoli commerciali leggeri, quelli di ultimo miglio che sono fra l'altro molto vecchi e inquinano molto le nostre città. Quindi ne stiamo discutendo con gli altri ministeri come bilanciare questi aspetti".