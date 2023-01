I nuovi bonus per acquistare auto e moto

Si riapre la possibilità di avere incentivi per l'acquisto di auto e moto meno inquinanti. Le prenotazioni vanno fatto sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle ore 10:00 di martedì 10 gennaio. Disponibili 630 milioni di euro per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto.

Per i veicoli elettrici sono stanziati 190 milioni: potranno fare richiesta gli acquirenti di autoveicoli fino a 8 persone con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro

Per i veicoli ibridi plug-in stanziati 235 milioni: potranno fare richiesta gli acquirenti di autoveicoli categoria M1con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Per veicoli a basse emissioni stanziati 150 milioni: potranno fare richiesta gli acquirenti di autoveicoli categoria M1con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Il 5% delle risorse sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio. Inoltre 15 milioni sono stanziati per i veicoli commerciali elettrici di categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12 tonnellate).

Ecobonus per i motociclisti

Per motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in pratica dai 'cinquantini' alle microcar) sono previsti: 5 milioni per i veicoli non elettrici (ma di Classe Euro non inferiore a 5) e 35 milioni per i veicoli elettrici.

Per i veicoli non elettrici sono obbligatori sia la rottamazione sia uno sconto da parte del concessionario pari ad almeno 5% del prezzo del veicolo. Solo i veicoli di categoria Le ad alimentazione elettrica sono ammessi al contributo senza rottamazione.