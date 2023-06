Citroën porta la mobilità sostenibile sull’isola di Ponza

Ponza, la più grande delle Isole Ponziane, è un piccolo gioiello a pochi chilometri dalla costa laziale che col suo paesaggio naturale e incontaminato rappresenta una vera e propria oasi di tranquillità e una accesa meta turistica.

La perfetta armonia tra mare e natura, le sue spiagge meravigliose e la presenza di specie naturali e animali da salvaguardare e proteggere ha spinto il Comune di Ponza, da sempre interessato a promuovere la sostenibilità ambientale di tutta l’Isola, verso una svolta green con il “Programma Isole Verdi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attraverso azioni studiate ad hoc, il piano ha l’obiettivo di superare problemi legati alla mancanza di connessione con la terra ferma, di efficientamento energetico, di scarso approvvigionamento idrico nonché del complesso processo di gestione dei rifiuti. Fondamentale, inoltre, la volontà di progettare, realizzare e valutare un sistema integrato di servizi di mobilità sostenibili, flessibili e coordinati di mobilità urbana.

Qui entra in gioco Citroën, con il progetto “Citroën Drive Ponza Electric”, consolidando il suo costante impegno nel processo di transizione energetica. Dopo un 2022 nel quale il marchio francese ha consegnato flotte di veicoli elettrici ai Comuni delle Isole sarde La Maddalena e Carloforte, offrendo a tutti gli abitanti esclusivi vantaggi per l’acquisto di veicoli Citroën elettrificati, l’importante iniziativa arriva anche a Ponza, per diffondere la cultura del rispetto ambientale ed aiutare a salvaguardare il patrimonio culturale e naturalistico dell’Isola.

Il progetto dimostra ancora una volta la convinzione di Citroën che la mobilità debba essere sempre più rispettosa dell’ambiente ed accessibile a tutti e prevede la consegna, in comodato d’uso gratuito, di una flotta composta da 4 Citroën Ami - 100% ëlectric e dalla Nuova Citroën Ë-C4 X elettrica. Si tratta di veicoli adatti alle esigenze di ogni Ente Istituzionale, in grado di garantire lo svolgimento delle proprie attività quotidiane, offrendo spostamenti fluidi, silenziosi e senza emissioni di CO2 su tutto il territorio dell’isola, sia nelle caratteristiche vie del centro abitato sia lungo le strade minori che arrivano fino alle spettacolari spiagge.

L’accordo è stato ufficializzato con la consegna delle vetture e una conferenza stampa il 12 giugno 2023, alla presenza del Sindaco Francesco Ambrosino, delle autorità locali e di Marco Antonini, Managing Director di Citroën Italia.