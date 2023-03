Cambia il codice della strada, dalla patente ai monopattini: le novità

Il Codice della strada si avvia a essere modificato, con novità in vista per patente e monopattini ma non solo. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha predisposto una tabella di marcia dopo gli incontri con associazioni di categoria ed esperti di sicurezza: ad aprile le prime "misure emergenziali", con l'iter parlamentare da portare a compimento entro l’estate del prossimo anno.

Questa mattina al MIT incontro sulla sicurezza stradale, raccogliendo proposte e contributi da parte di aziende, associazioni di categoria, esperti, università.

L’obiettivo è portare in consiglio dei ministri - già nel prossimo mese - un decreto legge che… pic.twitter.com/w77tGg3tGq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 marzo 2023

"Bisogna aumentare le ore di guida per la patente"

"L'anno scorso ci sono state 3.120 vittime sulle strade. La distrazione è la prima causa di incidenti", ha spiegato Salvini. Mentre, per fermare le stragi sulle strade bisogna agire sulla prevenzione e favorire la "cultura della sicurezza” secondo il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, che ha parlato di un giro di vite per il conseguimento della patente.

"In Italia sono sufficienti 10 ore di guida per conseguire la patente - ha detto Bignami -. Dovremo portarle almeno a 12 avendo presente che la media europea è di 20. È inoltre fondamentale prevedere l’inserimento di test sul pericolo percepito. Molti giovani non hanno la reale idea di cosa possa accadere non rispettando un semaforo rosso o contravvenendo a elementari quanto fondamentali regole per la circolazione. Altri non sono in grado di guidare indifferente auto con cambio manuale e automatico, sempre più diffuso", l'opinione del viceministro Bignami.

Sui monopattini si cambia: "Casco e targa"

Nella "stretta" annunciata rientreranno i monopattini elettrici: "Crediamo che la micromobilità sia un'opportunità nella circolazione, soprattutto in città come Milano, Roma, e altre grandi capoluoghi - continua Bignami -. Ma lo Stato non può compiere l'ipocrisia di mettete nelle condizioni di fruirne senza garantire, direi anche imporre, condizioni di sicurezza in quella fruizione".

Il problema riguarda l'obbligo d'uso del casco: "Siamo a parlare di prevenzione, siamo a parlare di formazione e poi consentiamo che qualcuno possa prendere un monopattino senza metterlo nelle condizioni di usare un casco. Penso che l'aporia sia del tutto evidente. Lo Stato ha il dovere di far utilizzare i mezzi in piena sicurezza. Ed è quindi necessario che chi mette a disposizione i monopattini, renda disponibili anche il casco e i dispositivi di protezione personale", dice Bignami.

Le associazioni: "Una prova in più per la patente e certificati per monopattini"

"Siamo soddisfatti dell’incontro di oggi con il ministro Salvini e siamo fiduciosi per le prossime modifiche annunciate al Codice della Strada che saranno fatte attraverso un decreto legge”. È quanto dichiara Paolo Colangelo, presidente nazionale della Confarca (confederazione che rappresenta le scuole guida e gli studi di consulenza italiani) a margine dell’incontro che si è tenuto oggi al Mit tra le associazioni di settore e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Dopo gli annunci di Salvini sul primo decreto Infrastrutture fino alla revisione del Codice della Strada il cui iter si concluderà nel 2024, il presidente della confederazione commenta con favore le iniziative: "Durante l'incontro - afferma Colangelo - abbiamo battuto soprattutto sui temi relativi alla sicurezza stradale, una battaglia che portiamo avanti da tempo assieme alle associazioni che rappresentano i familiari delle vittime della strada".

"C’è bisogno di introdurre un corso di formazione non solo relativo al codice della strada e ai comportamenti che dovrà tenere chi, ad esempio si trova di fronte alla segnaletica stradale: bisogna puntare sulla consapevolezza della circolazione stradale e dei rischi connessi. Abbiamo chiesto di introdurre una prova propedeutica all'esame di guida sulle cui ore bisognerà discutere. La formazione dovrà essere effettuata nelle autoscuole affinché venga rilasciato un attestato che definiamo di sensibilizzazione alla guida sicura".

Per Colangelo, inoltre, bisogna introdurre un "certificato di idoneità alla guida per monopattini e biciclette, perché spesso chi li guida non conosce le norme della strada o, ancora peggio, ha delle pregiudizievoli. Chi ha già avuto problemi circolando con una auto o un mezzo a due ruote, non può circolare liberamente su un monopattino o una bici elettrica che, in alcuni casi, può essere simile per prestazioni a un ciclomotore".

