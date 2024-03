Nuovo codice della strada, cosa cambia per chi beve troppo o si droga

Oggi, 19 marzo, è il giorno del primo sì al disegno di legge che riscrive il codice della strada. Il testo, a meno di clamorose sorprese verrà approvato alla Camera per poi passare all'esame del Senato. I punti principali - dalla stretta per chi si mette al volante dopo avere assunto stupefacenti alle concessioni fatte ai neo patentarti - e perché l'Associazione italiana familiari e vittime della strada boccia il testo parlando di "codice della strage".

Droghe e alcol

Una novità del nuovo codice della strada è l'abolizione del requisito dello "stato di alterazione" perché sia contestato il reato di guida sotto l'effetto di droghe. Attualmente non è sufficiente che venga provata la presenza della sostanza nel sangue e serve una seconda prova. Col nuovo codice invece basterà essere positivi al primo test per fare scattare le sanzioni. Si rischia la revoca della patente e la sospensione per tre anni.

Pene più severe per viene trovato alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite di 0,8 g/l: per un periodo pari a 2 o 3 anni sarà vietata la circolazione senza avere a bordo l'alcolock ovvero l'etilometro da auto. Si tratta del dispositivo connesso al sistema di avviamento dell'auto in grado di registrare il tasso alcolemico soffiandoci dentro. Se è troppo alto, l'etilometro - che è collegato alla centralina di accensione del motore - impedisce l'avviamento del mezzo.

Neopatentati

Per i neopatentati le regole diventano meno restrittive. Secondo le norme in vigore adesso chi consegue la patente, per un anno, non può guidare autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di autoveicoli di categoria M1 (cioè le classiche autovetture) i mezzi non possono superare la potenza massima di 70 kw. Nel caso di autovetture elettriche o ibride plug-in, si applica il limite di potenza specifica di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Esiste però una deroga: i neopatentati (per il primo anno dal conseguimento della patente) possono guidare veicoli in deroga ai limiti di guida se accompagnati da una persona di massimo 65 anni titolare almeno di patente B conseguita da 10 anni o di patente di categoria superiore in funzione di istruttore.

Il ddl di riforma licenziato dal Governo aveva allungato il divieto da 1 a 3 anni, lasciando invariate le potenze dei mezzi dopo l'incidente degli youtuber romani alla guida di una Lamborghini. Un emendamento approvato in commissione ha cambiato le cose: si vieta ai neopatentati per tre anni la guida di autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e di autovetture con potenza massima di 105 kW.

Cellulare alla guida

In base al nuovo codice della strada chi viene sorpreso al volante con lo smartphone in mano avrà la patente sospesa per una settimana se su questa ci sono almeno 10 punti. Se invece i punti sono meno di dieci, la sospensione della patente sarà di 15 giorni. I tempi raddoppiano se l'uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo. Patente sospesa anche per chi è trovato a guidare contromano o passa col rosso.

Le multe però saranno meno salate. Nel nuovo codice la sanzione per guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. (Secondo la prima versione del ddl le sanzioni andavano da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.697). Si allenta anche la stretta sui recidivi: la multa prima era prevista da 644 a 2.588 euro, adesso tra 350 e 1.400 euro. Arriva, poi, un tetto massimo degli interessi sulle multe.

Autovelox

Viene rivista anche la normativa sugli autovelox. Le Amministrazioni dovranno giustificare al ministero la decisione di introdurre limiti inferiori ai 50 chilometri nelle aree urbane. Diventa quindi più difficile l’istituzione delle cosiddette "zone 30", come fatto dal Comune di Bologna.

Si prevede che, se si prendono più multe nello stesso tratto stradale in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente, si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo. Sempre in tema autovelox, devono essere sottoposti "a verifiche periodiche al fine di garantirne la funzionalità".

Ztl

Per le zone a traffico limitato varrà la stessa regola degli autovelox: chi circola abusivamente non potrà ricevere più di una multa al giorno. I Comuni non potranno decidere in autonomia se creare nuove ztl: dovranno rientrare nelle tipologie stabilite da un decreto del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Interno. Viene richiesto poi il parere del prefetto per l’istituzione di zone a traffico limitato temporanee per aree tutelate da vincoli naturalistici o paesaggistici dell’Unesco.

Divieto di sosta

Per quanto riguarda la sosta vietata, le pene saranno più severe, così come quelle inferte a chi parcheggia nelle aree dedicate ai disabili. In questo caso le sanzioni passeranno da 330 a 990 euro. Conto più salato anche per chi parcheggia negli spazi riservati alla sosta degli autobus: da 165 a 660 euro.

Bici e monopattini

In chiave mobilità green col nuovo codice della strada scatta il divieto di sorpasso di bici se non si può mantenere almeno un metro e mezzo di distanza laterale. Sì anche all'obbligo di targa, assicurazione e casco per i monopattini elettrici. In caso di inadempienza, le sanzioni avranno un importo compreso tra i 100 e 400 euro. Diventeranno obbligatori anche gli indicatori luminosi per la svolta e la frenata, con una multa tra 200 e 800 euro in caso di inadempienza.

La "sospensione breve" della patente

Il nuovo codice della strada prevede anche la "sospensione breve", che verrà applicata a chi ha meno di 20 o 10 punti sulla patente e commette alcune categorie di infrazioni quali l'utilizzo del cellulare (7 giorni di sospensione) o l'assenza delle cinture (15 giorni). Prevista inoltre la confisca dell'auto per chi guida contromano in curva o in corrispondenza di dossi e incroci.

"Nel nuovo codice della strada misure spot e poca sicurezza"

Il nuovo codice lascia scontenta l'Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aps), che parla di "codice della strage" e di "norme vetrina". Tra i punti contestati l'assenza di interventi per ridurre la velocità massima su strade extraurbane e urbane.

"Le principali cause di morte sono (secondo l’Istat) l'eccesso di velocità, la guida distratta e la mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti. Queste cause - secondo l'Associaziome - non vengono prese in considerazione dalla riforma del Codice della strada voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La riforma viene proposta 'per salvare vite in strada', ma nella sostanza prefigura il persistere della strage. Infatti, limita pesantemente l'autonomia di azione delle amministrazioni comunali, attacca e depotenzia Ztl, aree pedonali, sosta regolamentata, controlli elettronici e mobilità ciclistica. Misure che ci allontanano dagli obiettivi del Piano Sicurezza Stradale 2030. La proposta di riforma da una parte promuove 'misure-vetrina', come l'inasprimento di alcune pene o l'alleggerimento delle limitazioni ai neopatentati, e dall'altra strizza l'occhio a chi vìola sistematicamente le regole. Vengono meno i presupposti per la tutela di chi è più vulnerabile e si indebolisce la convivenza tra i diversi utenti della città. Misure inefficaci e dannose che non migliorano le norme attuali e addirittura vanno ad aggravare la situazione, poiché non agiscono sulle cause della strage e sulla prevenzione".

Aps chiede che il Parlamento si fermi e che il nuovo codice sia rivisto prima dell'approvazione. La richiesta viene rilanciata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Il nuovo codice della strada dal mio punto di vista crea degli ostacoli nel proseguire un indirizzo che abbiamo avviato, come altre città internazionali. Di fatto la cosa più grave è che depotenzia ogni politica per la riduzione della velocità in ambito urbano". Per Sala il nuovo codice proposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "rende complicata la realizzazione di ztl e aree pedonali che in città servono". Secondo Sala non si tratta di una questione politica, di destra o sinistra: "Qui non abbiamo di fronte estremisti pericolosi o che tirano acqua al mulino di qualche partito, ma persone che si sono occupate della sicurezza stradale partendo da una disgrazia personale. Il nostro codice della strada è del 1959, tempi in cui si diceva che le macchine si dovevano muovere senza intralci, ma oggi è cambiato il mondo radicalmente".

La mobilitazione contro il nuovo codice dura da giorni e in concomitanza con l'esame del testo a Montecitorio, sono giunte al centralino della Camera centinaia di telefonate per chiedere di mettere "in pausa" il codice. Le telefonate effettuate - spiegano gli organizzatori - sono state oltre 300 in appena un'ora.

Salvini: "Critiche figlie di pregiudizi"

Le critiche e le richieste di revisione del testo non fanno breccia nel ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Abbiamo ascoltato per mesi - dice - tutti i soggetti coinvolti, compresi tanti familiari delle vittime. È un codice della strada che punta su educazione stradale, prevenzione e controlli". Per Salvini "alcune critiche sono figlie o di non aver letto il testo o di pregiudizio di qualche partito di sinistra. Il nostro obiettivo è ridurre morti, feriti e incidenti. Penso che questo codice sia assolutamente utile, anche parlarne fa bene perché responsabilizza. Non penso proprio che sia un codice che ha l'obiettivo di aumentare gli incidenti, ho due figli, sarei un matto".