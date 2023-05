Dahiatsu, le scuse dopo aver ammesso irregolarità nei test di sicurezza

Lo scorso 28 aprile Daihatsu Motor Co Ltd ha confermato di aver commesso irregolarità procedurali nella richiesta di omologazione dei test di collisione laterale per 4 modelli sviluppati da Daihatsu per conto di Toyota destinati ai mercati esteri.

"Ci scusiamo profondamente per aver tradito la fiducia dei nostri clienti e di altre parti interessate e per aver causato gravi disagi e preoccupazioni" hanno dichiarato i vertici della casa giapponese in un comunicato stampa.

L'irregolarità procedurale segnalata internamente nell'aprile di quest'anno ha dato avvio a un'indagine interna sulla struttura preposta e delle strutture collegate sospettate di aver commesso irregolarità procedurali. Sono state compiute ispezioni dei veicoli, e ricostruita la cronologia delle modifiche al design e risultati dei test nel processo di sviluppo.

Daihatsu ha confermato che nei test di collisione laterale dei veicoli Toyota Yaris, Perodua Axia, Toyota Agya e un modello ancora in sviluppo, il rivestimento interno della portiera del sedile anteriore è stato modificato in modo improprio e che si è verificata una violazione del procedure e metodi di prova di collisione laterale previsti dai regolamenti.

Daihatsu esegue l'intero processo dallo sviluppo fino al superamento dei test di certificazione necessari sulla base dell'accordo di fornitura OEM e dell'accordo di sviluppo congiunto tra Toyota Motor Corporation (Toyota) e Daihatsu.

Toyota richiede quindi l'approvazione del tipo di veicolo dalle autorità e, dopo aver ricevuto l'approvazione necessaria, li vende con il marchio Toyota.

L'irregolarità procedurale è stata tempestivamente segnalata e consultata con le autorità di controllo e certificazione dopo che è stata scoperta e le spedizioni sono state sospese nei paesi in cui era stata concessa l'approvazione dopo discussioni con Toyota.

Durante la segnalazione e la consultazione con le autorità di ispezione e certificazione, Daihatsu ha confermato e segnalato che è conforme alle leggi e ai regolamenti nei test interni effettuati utilizzando parti adeguate.

"In futuro - garantiscono dalla compagnia - ripeteremo i test in presenza di autorità di ispezione e certificazione e, se verrà confermato che le prestazioni di impatto laterale sono conformi alle normative, riprenderemo la spedizione".

"Ci impegneremo a riprendere le spedizioni dei veicoli per i quali le spedizioni saranno sospese, ricevendo indicazioni dalle autorità di ispezione e certificazione. Al momento, non è necessario che i clienti che utilizzano questi modelli intraprendano alcuna azione per continuare a utilizzarli".

Per prevenire il ripetersi di episodi simili, Daihatsu, oltre al comitato investigativo interno che ha condotto le indagini finora, ha istituito un comitato di terze parti indipendente per chiarire i dettagli della questione, analizzare la causa principale e definire misure per prevenire il ripetersi di episodi simili.