Dieselgate, l'ex Ceo di Audi pronto a fornire una confessione

Novità sul caso Dieselgate, lo scandalo legato alla falsificazione dei valori delle emissioni prodotte dalle auto alimentate a diesel del gruppo Volkswagen vendute negli Stati Uniti d'America e in Europa. L'ex Ceo di Audi Rupert Stadler sarebbe pronto a fornire una confessione sul ruolo avuto nello scandalo, in cambio di una pena sospesa e un pagamento di 1,1 milioni di euro (1,21 milioni di dollari), come si apprende dal suo legale Thilo Pfordte.

L'ex amministratore delegato è sotto processo per frode dal 2020 dopo che il gruppo Volkswagen e Audi hanno ammesso nel 2015 di essersi avvalsi di un software illegale per truccare i risultati dei test sulle emissioni, e in precedenza aveva respinto tutte le accuse.

Oggi il team di legali che difendono Stadler ha affermato che il 16 maggio il loro assistito fornirà una dichiarazione, in seguito spetterà al giudice decidere se questa avrà il valore di una confessione completa, e ci si aspetta che entro giugno venga emesso un verdetto a giugno. L'accordo sarebbe stato accettato anche dai pubblici ministeri.

Le accuse

Sulla testa del 60enne Stadler grava l'ipotesi di una pena detentiva di 18-24 mesi, con l'ipotesi di un provvedimento sospeso nel caso in cui avesse accettato di confessare. Nello specifico le accuse riguardanti l'ex dirigente della casa dei quattro anelli sarebbero state legate al non aver interrotto la vendita delle auto manomesse dopo che lo scandalo è diventato noto. Insieme a Stadler sono stati processato anche un altro dirigente Audi, Wolfgang Hatz, e un ingegnere: entrambi hanno ammesso l'avvenuta manipolazione.

Lo scenario

In queste settimane ci sono state febbrili negoziazioni tra i difensori di Stadler, i pubblici ministeri e il tribunale, con al centro l'entità della sanzione da pagare in cambio della pena sospesa. Le indiscrezioni parlano di una richiesta iniziale di 2 milioni di euro (elaborata in base agli emolumenti di di Stadler in Audi e Volkswagen e al suo patrimonio finanziario e immobiliare), una cifra ritenuta spropositata dai legali di Stadler.