Perché l'Europa potrebbe salvare le auto a benzina

Il 2023 potrebbe passare alla Storia come l'anno in cui l'Europa ha deciso di dire addio alle auto a benzina e diesel, fissando il divieto a partire dal 2035 alla vendita dei classici veicoli con motore termico. Il 2024, tuttavia, potrebbe rubare la scena al suo predecessore, divenendo l'anno in cui utilitarie e furgoni alimentati con i fossili sono risorti dalle loro ceneri. Già, perché se le prossime elezioni europee di giugno dovessero confermare l'avanzata delle destre e il ridimensionamento degli ecologisti, il divieto per le auto a benzina e diesel potrebbe essere rinviato, se non addirittura annullato.

In un recente sondaggio condotto in Germania, Francia e Polonia, tale divieto si è classificato come la misura climatica meno popolare dell'Ue. Le case automobilistiche europee stanno facendo una fatica enorme a produrre veicoli elettrici a prezzi competitivi con quelli cinesi, e le vendite di auto a batteria vanno a rilento. Pressati dai sondaggi e dalle lobby del settore, i politici, specialmente nel centrodestra, stanno cominciando a prendere le distanze da quanto votato appena un anno fa. Il Ppe, il principale partito europeo, ha chiesto l'abrogazione dello stop, nonostante la proposta sia stata avanzata dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen, la stessa che il Ppe vuole adesso a Bruxelles per un secondo mandato.

La presidente dell'esecutivo Ue non è entrata nel merito, ma nel giorno in cui ha presentato la sua candidatura alle Europee ha sottolineato come nel regolamento che introduce il divieto vi sia una sorta di clausola di emergenza: nel 2026, le norme potranno essere riviste se la transizione all'elettrico dovesse comportare problemi a livello economico e sociale, con rischi per l'industria Ue dell'auto e i suoi lavoratori. Un'eventualità contro cui gli ambientalisti hanno cominciato ad alzare la voce.

"Eliminare i motori a combustione è la politica automobilistica più importante per rispettare l'obiettivo climatico dell'Ue per il 2040", ha detto Lucien Mathieu, che si occupa del trasporto su auto per l'ong ambientalista Transport and Environment (T&E). L'ong ha recentemente pubblicato un piano di azione in cui propone di incentivare la vendita di auto elettriche entro il 2030 e convertire le auto vecchie a combustione interna in auto a energia pulita entro il 2050. Anche Eurobat, la lobby dell'industria delle batterie, ha chiesto "crediti d'imposta, sovvenzioni o vantaggi finanziari che rendano più economicamente vantaggiosi i veicoli elettrici" per rendere possibile un passaggio massiccio all'elettrico.

Alcuni Paesi membri, però, si stanno opponendo. Dato che già dal 2030 le auto nuove dovranno emettere il 55% di Co2 in meno rispetto al 2021, Paesi come Germania e Italia (e case automobilistiche come Porsche e Ferrari) hanno proposto alternative più facili da implementare nel breve termine rispetto all'elettrico. I due Paesi membri hanno ottenuto una deroga dalle istituzioni europee che consentirà l’uso di carburanti sintetici (e-fuels), cioè carburanti tradizionali prodotti a partire da energia rinnovabile. Anche von der Leyen ha chiesto una "apertura" verso altre tecnologie pulite (sottintendendo soluzioni come i carburanti sintetici).

I sostenitori (principalmente le destre e alcune lobby automobilistiche) vedono questi combustibili come un'alternativa pulita e più realizzabile dell'elettrico. Prodotti utilizzando Co2 "catturata" dall'atmosfera, alcuni pensano che sia sufficiente a bilanciare la Co2 rilasciata in atmosfera. Gli scettici (sinistra e gruppi ambientalisti) sollevano dubbi su quanto questa energia sia veramente pulita e sui costi elevati richiesti per produrla. "I carburanti sintetici sono più costosi e inefficienti di altre opzioni, e come tali non sono necessari per ridurre le emissioni di Co2 delle auto esistenti", ribadisce T&E.