Come innamorarsi di un’auto al 100% elettrica? Con un emozionante viaggio su strada

È una vera e propria rivoluzione quella che sta percorrendo le strade del Bel Paese: l’elettrico, in tutte le sue declinazioni, è entrato definitivamente a far parte della nostra vita a quattro ruote. Il top si raggiunge ovviamente con le auto full electric, che azzerano le emissioni di CO2 nell’atmosfera, eliminano l’inquinamento acustico e, oggi, sono in grado di assicurare le stesse prestazioni delle “cugine” più inquinanti con motore termico.

Eppure, c’è ancora chi nutre qualche perplessità proprio su quest’ultimo aspetto: le prestazioni che può garantire un veicolo al 100% elettrico. A dissipare ogni dubbio, però, ci ha pensato Audi, con una proposta unica e decisamente incredibile nel panorama dell’automotive italiano: un’emozionante driving experience a bordo del modello al 100% elettrico più potente e performante della flotta: Audi RS e-tron GT.

Non un semplice test drive, dunque, quello ideato da Audi, ma una vera e propria giornata a bordo della Gran Turismo 100% elettrica, in compagnia di esperti professionisti che accompagneranno e insegneranno ai partecipanti i sistemi per valorizzare al massimo l’esperienza e le prestazioni di guida su tracciati che permetteranno di godersi il viaggio al 100%.

Vediamo, dunque, qual è il programma che attende gli appassionati che decideranno di partecipare all’Audi driving experience.

Partenza obbligata il 10 luglio alle h. 9,00 dall’Audi Zentrum Verona per tutti coloro che sceglieranno “Audi driving Experience Madonna di Campiglio con pernottamento”, l’experience più lunga tra le due in programma, perché dura ben una giornata e mezza. Un tour che, lungo le sponde del lago di Garda, porterà fino a Madonna di Campiglio, attraversando contesti naturali mozzafiato, perfetti per esaltare le performance sorprendenti e il design esclusivo di Audi RS e-tron GT, nel pieno rispetto ambientale e in totale sicurezza.

Un team di istruttori professionisti sarà a disposizione tutto il tempo per fornire consigli utili e dispensare lezioni di guida professionale nell’ottica di apprezzare al massimo le qualità dinamiche e prestazionali del modello.

Alla driving experience si aggiungono tante attività collaterali che renderanno il viaggio indimenticabile: nella giornata di sabato 10 luglio ci sarà una visita guidata sul territorio montano attraverso un percorso d’arte sostenibile a cielo aperto, un pranzo presso un ristorante gourmet, una dimostrazione pratica di ricarica elettrica della vettura e una camminata fino al Rifugio Lago Nambino con cena tipica in loco. Dopo la notte, passata nell’hotel 5* Alpen Suite, si riparte la mattina presto con il “Sunrise E-Bike Tour” che condurrà al rifugio per approfittare della colazione e poter così ripartire in mattinata per Verona per l’ultimo tratto di strada a bordo di Audi RS e-tron GT.

Una experience più limitata nelle attività collaterali, ma non in quelle dedicate alla guida su strada, quella riservata a chi sceglierà, invece, la “Audi driving Experience Madonna di Campiglio Daily”, la variante senza pernottamento con rientro a Verona in giornata alle 17,30. Si potrà approfittare comunque dell’assistenza degli istruttori e delle eccezionali performance della Gran Tursimo elettrica Audi, da spingere in contesti emozionanti e bellissimi, oltre che di un pranzo presso lo Chalet Fogajard a Madonna di Campiglio, con successiva visita a una prestigiosa cantina vinicola in zona, rinomata per architettura e sostenibilità. In questo caso, i giorni prenotabili per la partenza sono diversi: 6, 7, 8 o 9 luglio.

E allora, l’appello è rivolto a tutti gli appassionati di performance su strada e di Audi, ma soprattutto a chi è ancora dubbioso sulla grande innovazione portata dall’elettrico. Quest’estate scegliete di partecipare a un’esperienza unica nel suo genere, da vivere appieno, in perfetta sintonia con la natura, circondati da incantevoli paesaggi lacustri e montani e allietati dalla gustosa enogastronomia locale, il tutto a bordo di quello che rappresenta il futuro della mobilità su strada: il modello al 100% elettrico Audi più potente sul mercato.

E vedrete che, dopo una driving experience come questa, il vostro cuore batterà solo per Audi RS e-tron GT.