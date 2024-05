Incentivi auto 2024, da giugno potranno partire le domande. Ecco le cifre

Dopo mesi di attese, inceppi e rinvii, sono finalmente in arrivo i nuovi maxi-incentivi statali per l'acquisto di nuove auto: dopo l'ok della Corte dei Conti, da giugno lo Stato metterà in campo 950 milioni di euro di ecobonus per incentivare circa 100 mila nuovi acquisti di cui solo 25 mila - secondo le previsioni - riguarderanno veicoli green. Il tutto a fronte di decine di migliaia di rottamazioni di mezzi inquinanti (da Euro 0 e Euro 3), ancora molto presenti sul territorio nazionale (circa 11 milioni secondo le ultime stime). Un po' di ossigeno per un mercato in crisi, che viaggia con un livello di vendite del 17 per cento inferiore al periodo pre-Covid.

Fino a 13.750 euro di incentivi statali, sconti per chi acquista l'usato

La prossima settimana sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del governo voluto dal ministro Adolfo Urso e poi, dal prossimo mese di giugno, tutti i concessionari potranno fare domanda sulla piattaforma Ecobonus, che Invitalia aggiornerà. Le risorse messe in campo, considerando gli ordini in maniera retroattiva a partire dalla pubblicazione in Gazzetta, potrebbero esaurirsi in poche ore. Ad avere accesso agli sconti maggiori saranno i clienti con Isee fino a 30mila e che sceglieranno di acquistare un'auto elettrica, rottamando un vecchio veicolo a combustione.

La maggior parte delle risorse, circa 403 milioni, andranno però alle auto a benzina e diesel Euro 6, molto meno costose e più alla portata degli italiani. Sono previsti anche 2 mila euro di bonus per chi acquista un'auto usata, a patto che sia Euro 6 e fino a 4 mila euro per moto e scooter green. Per quanto riguarda l'offerta commerciale, lo Stato erogherà fino a 18 mila euro per furgoni e camion di nuova generazione.

La strategia delle case automobilistiche: sommare il bonus di Stato a quelli esistenti

Come già accaduto in altre occasioni, l'offerta al pubblico potrebbe essere anche più vantaggiosa, perché diverse case automobilistiche come Volkswagen e Ford. Stellantis, per incentivare le vendite, potrebbero sommare gli sconti esistenti ai contributi statali, arrivando in molti casi a superare i 16 mila euro di bonus. L'obiettivo dell'azienda di Carlos Tavares è raggiungere il milione di auto prodotte entro il 2028, un numero al momento lontano, con la produzione ferma a 750 mila unità. Secondo le previsioni, le auto del gruppo prodotte in Italia che più beneficeranno dei bonus statali saranno la Panda, prodotta a Pomigliano d’Arco, la Cinquecento elettrica, prodotta a Mirafiori e la Jeep Renegade, prodotta a Melfi. Le norme Ue impediscono di concentrare gli incentivi pubblici degli Stati sulla produzione interna e questo farà sì che il 70 per cento dei bonus potrebbe servire per comprare veicoli assemblati all’estero, anche dalla stessa Stellantis.

Le cifre

Nel dettaglio, chi acquisterà un nuovo veicolo senza rottamazione potrà ricevere un contributo di 6 mila euro nella fascia 0-20 (le auto elettriche e quelle entro i 0-20 g/km di emissioni CO2) e di 4mila nella fascia 21-60 (le ibride plug-in). Gli importi potranno variare se si rottama un veicolo usato, in base all'età e a quanto inquina. Rottamando un Euro 4 si potrà beneficiare di 9 mila euro nella fascia 0-20, 5.500 nella fascia 21-60 e 1.500 nella fascia 61-135 (le auto a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2). Con un Euro 3 l'incentivo sarà 10 mila euro, 6 mila e 2 mila euro. Con un Euro 0, 1 o 2 il bonus sarà rispettivamente di 11mila euro, 8 mila e 3 mila euro. Godranno del contributo le vetture ibride, quelle con motore tradizionale a basso consumo e a Gpl con prezzo pari o inferiore a 35 mila euro.