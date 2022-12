Col freddo le Tesla vanno ko: nuovi guai per Musk

In questi giorni una massiccia tempesta invernale sta investendo il Canada e gli Stati Uniti. Buona parte del Nord America è stretto nella morsa di un freddo eccezionale che ha già casuato oltre 60 morti e disagi di diversa entità. In alcuni stati come quello di New York, il presidente degli USA, Joe Biden, ha proclamato lo stato d'emergenza.

Tra le disavventure in cui si stanno imbattendo le persone colpite da quest'ondata di freddo straordinario, va segnalata anche la rabbia di alcuni proprietari di vetture Tesla, tra chi è rimasto chiuso fuori dall'auto dopo che le maniglie delle portiere si erano congelate e chi non è riuscito a completare la ricarica.

Una testimonianza diventata virale è quella di Rachel Modestino, meteorologa dell'Ontario, che il 23 dicembre scorso non è riuscita a entrare nella sua Tesla poiché al momento di aprirsi, la portiera non dava segni di vita. In quella giornata il termometro segnava -15°. Modestino ha pubblicato un video che ha rapidamente fatto il giro del web venendo visualizzato da milioni di persone, mentre la sua auto era parzialmente ricoperta di ghiaccio.

"Scommetto che non hai pensato al ghiaccio nel design di Tesla", ha twittato la metereologa canadese, ricevendo immediatamente la solidarietà dei numerosi critici di Tesla, mentre altri utenti le hanno offerto consigli su come aprire la sua auto, incluso l'utilizzo di un'app per smartphone che permette l'apertura della portiera.

@elonmusk bet ya didn’t think of ice in the Tesla design ? #ONStorm pic.twitter.com/4nPhle9eh4 — Rachel Modestino TWN (@ThatMetGirl) December 23, 2022

La donna canadese, ad ogni modo, non è stata la sola proprietaria di Tesla a condividere la propria esperienza negativa con il freddo. Domenick Nati, personalità radiofonica della Virginia, ha reso pubblici i problemi di caricamento della sua Tesla S con il freddo estremo. Nati ha documentato cosa è successo quando ha provato a ricaricare la sua auto elettrica lo scorso sabato, in un video pubblicato su TikTok. Il conduttore è stato costretto a rivedere i propri impegni dopo che la sua Tesla non si è caricata durante la tempesta invernale.

In un'intervista rilasciata a Business Insider, l'uomo ha raccontato di aver collegato la sua Tesla S venerdì ad un supercharger di Lynchburg mentre le temperature scendevano sotto i 20 gradi Fahrenheit (circa -6°), tuttavia, con il passare delle ore, la percentuale di carica è progressivamente scesa con l'abbssarsi della temperatura e l'auto ha del tutto smesso di caricarsi.

Nati ci ha poi riprovato il giorno della vigilia di Natale, ma dopo alcune ore in cui non è successo niente, ha deciso di abbandonare l'auto al parcheggio e farsi accompagnare a casa. Successivamente, il 44enne ha provato a caricare la sua Tesla S a casa, ma non ha avuto fortuna neanche lì. In un video su TikTok sono documentati tutti i suoi sforzi per caricare l'auto. Provando a chiedere aiuto a Tesla per ricevere assistenza, il malcapitato non ha ricevuto alcuna risposta.

Di certo non un bello spot per Elon Musk, che con la sua compagnia ha vissuto un finale di 2022 da dimenticare in virtù dei motlissimi azionisti che stanno vendendo in massa le proprie quote e che lamentano come il geniale milionario si sia dedicato troppo a Twitter, trascurando la casa automobilistica che produce auto elettriche.