A gennaio Citroën raggiunge in Italia la quota record del 5,1% tra i privati e una quota totale del 4,7%: cresce più del mercato

A gennaio, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, Citroën in Italia registra tra i privati la quota di mercato del 5,1% grazie a più di 7.500 immatricolazioni complessive (tra autovetture e veicoli commerciali), e una quota totale del 4,7%. Gli incentivi Easy Citroën si confermano una chiave di questo successo: si rivolgono davvero a tutti e hanno permesso al brand di crescere del 32% in un mercato che registra un incremento di 13 punti percentuali rispetto a gennaio 2023. Non è mancato ovviamente il prezioso supporto della rete dei concessionari di Citroën Italia per questo risultato che assicura al mercato italiano il secondo posto assoluto in termini di volumi, dopo quello francese. Il 2024, l’anno in cui Citroën percorrerà la strada della democratizzazione della mobilità elettrica, inizia sotto ottimi auspici, in attesa dell’imminente lancio della nuova ë-C3, il modello con cui Citroën sorprenderà ancora una volta il mercato per affrontare la sfida delle auto elettriche a prezzi accessibili. E già oggi, nel mercato delle vetture 100% elettriche, la quota di Citroën supera il 3,5%.

Riflettori puntati su Citroën C3: è la terza vettura più venduta in assoluto in Italia.

Intanto, l’attuale Citroën C3 conferma il suo successo commerciale e l’apprezzamento del pubblico: si posiziona al terzo posto tra le vetture più vendute in Italia e all’interno del suo segmento, nel singolo mese di gennaio, è al secondo posto con il 15% di segment share: una quota che raddoppia quella di gennaio 2023. Nel mercato privati delle passenger cars, C3 ha raggiunto la quota più alta degli ultimi 3 anni.

