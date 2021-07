Dal 2035 in Europa saranno vendute solo auto elettriche

Entro il 2035, tutte le automobili nuove in vendita nell'Unione europea dovranno essere veicoli a zero emissioni. È quanto prevede il maxi pacchetto di misure ambientali 'Fit for 55' adottato dal Collegio dei commissari. Al momento, nell'Unione vige un limite di emissione di 95 grammi di CO2 a chilometro.

La Commissione lascerà ampie libertà sulle alternative ai motori che emettono gas serra, responsabili del riscaldamento globale. "Se qualcuno inventa un motore a combustione a zero emissioni, lo potrà utilizzare", ha ironizzato il funzionario. Più realistica la previsione di una vasta "elettrificazione del parco auto" anche in vista "degli investimenti Ue nella capacità di produzione delle batterie" e sulle infrastrutture di ricarica, oggi ferme a sole 226.000 punti accessibili in tutta l'Ue, il 70% dei quali si trova tra Paesi Bassi, Francia e Germania.

"Ci aspettiamo che entro il 2035 ci saranno quasi esclusivamente motori elettrici - spiega l'Ue - sulle autostrade dovranno esserci stazioni di ricarica ogni 60 chilometri".

Quanto alle auto con motori a combustione i funzionari di Palazzo Berlaymont si aspettano che vengano semplicemente rimpiazzate col passare degli anni per arrivare entro il 2050 al traguardo finale del Green Deal: zero emissioni nette di CO2 in tutta l'Ue, anche grazie a un settore di trasporto strade pressoché neutro dal punto di vista ambientale.

Stop ai motori a benzina dal 2035

La principale associazione europea dei produttori di automobili (Acea) ritiene "irrazionale" lo stop ai motori a benzina e diesel al 2035 come proposta nel nuovo pacchetto clima europeo 'Fit for 55'. L'associazione fa presente alla commissione Ue che sta commettendo un "errore" cercando di "eliminare le auto a benzina e diesel" dalla circolazione "entro il 2035". I produttori affermano di sostenere "tutti gli sforzi per rendere l'Europa a emissioni zero entro il 2050, come previsto dalla proposta di legge sul clima, ma vietare una singola tecnologia non è una via razionale da perseguire in questo momento"

Il piano europeo sul clima FitFor55

Tra le misure proposte dalla commissione europea e che ora dovranno superare il vaglio del Parlamento Ue e del Consiglio vi sono: