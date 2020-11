Ducati presenta la gamma 2021 delle eBike powered by Thok

Le e-MTB hanno vari punti in comune con le moto, tra i quali la capacità di trasmettere grandi emozioni derivanti dal senso di evasione e libertà, ma anche la possibilità di scoprire nuovi paesaggi e vivere avventure indimenticabili. Per questo motivo Ducati e Thok E-bikes hanno sviluppato delle proposte che hanno un forte richiamo all’animo sportivo del brand e sono pronte a soddisfare le esigenze dei rider più esigenti.

Ducati TK-01RR

La nuova TK-01RR è una e-enduro che adotta le più moderne soluzioni tecniche, con l’obiettivo di rendere entusiasmante ogni fase di guida e di far vivere l’off-road nella sua massima espressione, anche sui percorsi più impervi. Il nuovo motore Shimano EP8 è prestazione pura, con un peso di 2.6 kg che lo rende uno dei propulsori più leggeri e compatti del segmento e una coppia massima di 85Nm con un rapporto massimo di servo assistenza pari al 400%. La coppia viene sempre erogata con la massima fluidità e naturalezza, grazie anche alla riduzione dell’attrito pari al 36% rispetto al modello MIG-RR. Abbinato alla nuova App Shimano E-tube Project, il sistema EP8 permette avanzati gradi di personalizzazione, al fine di adattare il carattere del motore alle proprie esigenze. L’applicazione consente infatti di variare in tempo reale coppia massima, accelerazione e temporizzazione di assistenza, anche usando lo smartphone in modalità wireless.

Il nuovo telaio in alluminio prevede un tubo obliquo verticalizzato che ospita una batteria integrata Shimano da 630Wh, assicurando così una buona autonomia senza però rinunciare alla maneggevolezza data da un baricentro basso. Le geometrie della TK-01RR sono decisamente orientate all’uso e-enduro più spinto, con un angolo sterzo pari a 64.5°, un top tube allungato e un tubo sella verticalizzato da 75.5°. L’introduzione del nuovo head tube standard da 1.8” tapered porta una novità in termini di design e stile, ma soprattutto una rigidezza maggiore nell’area sterzo, molto importante per affrontare i passaggi più difficili a velocità sostenute.

La TK-01RR è allestita con componenti di alta gamma, come la trasmissione a 12 velocità e i freni Shimano XT. Questo sistema a quattro pistoni, in abbinamento ai dischi da 203 mm con funzione di raffreddamento “Ice technologies”, garantisce una frenata sempre potente e modulabile. La nuovissima forcella Öhlins RXF 38 da 180 mm è muscolosa e assicura precisione di guida e ampia possibilità di personalizzazioni. Inoltre, la sospensione posteriore da 170mm con ammortizzatore Öhlins TTX, completamente regolabile, offre un’eccellente progressività in discesa senza compromettere la pedalabilità. La TK-01RR è equipaggiata con le nuove gomme Pirelli Scorpion E-MTB in configurazione “S” (29x2.6 anteriore / 27,5x2.6 posteriore).

Ducati MIG-S

La Ducati MIG-S è una All Mountain per chi cerca un mezzo agile, performante e divertente. Nella versione 2021 si presenta dotata del collaudato motore Shimano Steps E8000 e di una nuova batteria Shimano che prevede il 26% di energia in più rispetto alla precedente versione. Questa batteria è stata posizionata al di sotto del tubo obliquo al fine di migliorare la manovrabilità complessiva della Ebike.

La Ducati MIG-S è stata rivista anche nelle geometrie del telaio, con il top tube allungato e il tubo sella verticalizzato (74,7°), ottenendo così un maggiore comfort di guida, più trazione e più controllo nei passaggi più tecnici del percorso. Il design del telaio in alluminio idroformato e la grafica che ne esalta le linee sono realizzati dalla D-Perf di Aldo Drudi.

Con i suoi 150 mm di escursione all’anteriore e i 140 mm al posteriore, la All Mountain Ducati risulta capace di esplorare qualsiasi sentiero garantendo al pilota un’eccellente guidabilità. Questa maneggevolezza è resa possibile dalle componenti di alto livello di cui la MIG-S è dotata, tra le quali si segnalano: forcella Marzocchi Bomber Z2, ammortizzatore Fox Float TPS, freni Sram Guide T a 4 pistoni, cerchi THOK e-plus da 29" all'anteriore e 27,5" al posteriore con gomme Pirelli Scorpion E-MTB “S”, trasmissione a 12 velocità 11-50.

e-Scrambler

e-Scrambler Ducati è la trekking e-bike “urban ready” che si ispira alla “Land of Joy” ed è disponibile in due colorazioni: l’iconico giallo Scrambler e l’elegante “Matte Grey”.

Perfetta per spostarsi nel traffico cittadino ed esplorare le strade di aperta campagna, la e-Scrambler dispone di un telaio in alluminio e componenti di alta gamma. Il motore Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh e gli pneumatici Pirelli Cycl-e GT permettono a questo modello una grande autonomia per percorrere anche gli itinerari più lunghi in agilità e totale sicurezza.

Il piacere di guida e la praticità d’uso sono garantiti dal cambio Sram NX 11 velocità, dai freni Sram a 4 pistoncini e da una ricca dotazione di accessori indispensabili per l’uso quotidiano come portapacchi, parafanghi, cavalletto e luci di segnalazione. Il reggisella telescopico ne aumenta il comfort, permettendo al guidatore di salire e scendere agevolmente in sella e assicurando un appoggio sicuro nelle soste.

La e-Scrambler Ducati è la compagna ideale per chi ama muoversi in libertà e con stile, in pieno stile Scrambler.