Conversazioni sullo stile di vita green delle celebrity

L’interesse per la sostenibilità ambientale, il rapporto con il mondo della mobilità elettrica, i piccoli ma grandi gesti individuali per la salvaguardia del pianeta: sono solo alcuni dei temi affrontati da personaggi e influencer nelle interviste in esclusiva per gli Electric Day Digital, l’evento sulla mobilità elettrificata, online su www.electricdays.it e in calendario fino a domani 12 febbraio.

Dopo l’Electric Report di lunedì, i Talk di martedì e le Chat di mercoledì, i riflettori sono puntati oggi sugli Electric Meet Lifestyle, conversazioni one-to-one con ospiti d’eccezione che raccontano la propria visione della sostenibilità. Un vero e proprio viaggio virtuale alla scoperta della mobilità e dei sistemi ecocompatibili. Ne parlano, insieme ai giornalisti di Wired, Vanity Fair, e Motor.1.com, la conduttrice televisiva Filippa Lagerbäck, lo chef stellato Davide Oldani, il premio Oscar Giorgio Moroder, l’attrice Stefania Rocca e l’influencer Nick Pescetto.

Domani 12 febbraio, nella giornata conclusiva degli Electric Days Digital, l’appuntamento sarà con gli Electric Meet Environment, i Meet focalizzati sull’ambiente e sull’energia, con interviste per conoscere i protagonisti e gli esperti del settore e per capire che cosa ci riserva il futuro attraverso le parole di chi fa ricerca e di chi progetta le smart cities. In calendario gli interventi dell’archistar, urbanista e architetto, Stefano Boeri, di Heymi Bahar, Senior analyst – Renewable energy markets and policy dell’International Energy Agency, la massima autorità mondiale di settore. E ancora Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Green Pea, Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia, passando per Fabio Orecchini, professore universitario e direttore del CARe (Centro di ricerca sull’auto e la sua evoluzione) e per l’attore Robert Llewellyn, fondatore del canale YouTube Fully Charged. Dialoghi in esclusiva per raccontare tendenze, sfide e retroscena del mondo dell’energia pulita e dei veicoli elettrici, anche attraverso l’evoluzione della mobilità nel contesto urbano.

Gli Electric Days Digital sono organizzati e promossi da Motorsport Network (Motor1.com, InsideEVs.it) in collaborazione con Condé Nast Italia (Wired, Vanity Fair, GQ) e con il patrocinio dell’assessorato alla Città in Movimento di Roma Capitale e del ministero dell’Ambiente.