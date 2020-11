Le migliori bici pieghevoli a partire da 150 euro

Continua il nostro viaggio nel mondo delle biciclette e dopo esserci occupati dei modelli elettrici, scopriamo oggi i migliori modelli pieghevoli.

Prodotti compatti e versatili che possono essere facilmente riposti in auto o portati in casa o in ufficio, evitando così eventuali furti.

Mezzi, inoltre, molto più leggeri e maneggevoli di una comune bicicletta che possono anche essere trasportati facilmente in metro o in treno.

Prodotti idonei per il Buono Mobilità Fase 2, valido per acquisti a partire dal 3 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020. Per scoprire come usufruire del buono su Amazon.it e per maggiori informazioni sulla Fase 2 dell’iniziativa clicca qui.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori modelli di biciclette pieghevoli attualmente sul mercato



Cinzia Firenze

Iniziamo la nostra rassegna dalla Cinzia Firenze, una bicicletta pieghevole con il telaio ed il manubrio realizzati in acciaio. Bici dotata di un cambio Shimano con i freni in alluminio, e ruote da 20″. Un modello fornito anche con portapacchi e fanali a LED. Non dimentichiamo il peso di 13,8 KG e le dimensioni, quando chiusa, pari a 80x74x30 cm.

Scopri di più su Amazon a 250 euro

Cinzia Carbike

Proseguiamo con la Cinzia Carbike, un modello realizzato con telaio e freni V-brake in alluminio e dotata di ruote da 20″ con 28 raggi. Passiamo al sellino in poliuretano, mentre i pedali sono in resina. Si tratta di una bicicletta pieghevole monomarcia, dal design accattivante. Un modello, in grado, inoltre, di piegarsi facilmente con dimensioni molte contenute da chiuso. Inoltre è anche possibile aprirlo servendosi di una chiave in dotazione, con la bicicletta che arriva già completamente assemblata.

Scopri di più su Amazon a 190 euro

AMDirect

Nella nostra rassegna troviamo anche un modello elettrico, con ruote da 26 pollici. Una bicicletta pieghevole realizzata da AMDirect con telaio in lega di allumino e batteria da 36 V/8 Ah, ricaricabile in 4/6 ore. Bici dotata, inoltre, di freni a disco, cambio Shimano a 21 marce e lampada frontale a LED.

Scopri di più su Amazon a 794 euro

Nilox X0

Proseguiamo con il modello di Nilox X0, una bici pieghevole con cerchi da 20 pollici, dotata di telaio in acciaio di colore nero opaco. Un modello con un peso di 12KG e dimensioni, una volta piegata, pari a 80x65x30 cm.

Scopri di più su Amazon a 150 euro

Multibrand Probike

Concludiamo la nostra rassegna con la Multibrand Probike Folding 20, una bicicletta pieghevole con ruote da 20 pollici. Bici equipaggiata con cambio Shimano, luci anteriori e posteriori, parafanghi e portapacchi posteriore.

Scopri di più su Amazon a 174 euro