Automotive in ginocchio senza i cablaggi ucraini

Non bastava la crisi dei chip e quella dei semiconduttori. Ora un altro problema dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina sta producendo effetti con un impatto diretto sul settore automotive.

Dentro ogni automobile, infatti, come rivelato da una recente inchiesta del Financial Times, sono nascosti quasi 5 km di cavi elettrici che intrecciandosi assolvono a compiti essenziali, come la trasmissione di informazioni dallo sterzo alle ruote o la semplice apertura delle portiere che consente l'accesso all'abitacolo. Questa enorme matassa di fili è tenuta insieme dal cablaggio, una componente che fino all'invasione dell'Ucraina, molti costruttori automobilistici davano quasi per scontata.

BMW e Volkswagen sono state costrette a sospendere le operazioni di alcuni stabilimenti europei a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, che a sua volta aveva determinato la chiusura degli stabilimenti dove avvengono i cablaggi (si calcola che sul suolo ucraino vi siano poco meno di una quarantina di stabilimenti dove vengono prodotti compomenti per l'industria automotive).

Dall'Ucraina, infatti, proviene circa un quinto della fornitura di cablaggi, produzione che interessa anche altre parti dell'Europa dell'Est, così come il Nord Africa, secondo quanto riportato da AutoAnalysis.

Il vero problema è che i cablaggi sono fondamentali per assemblare un'automobile, senza di essi, pur volendo non si può procedere nella costruzione di un veicolo. E a differenza di altri pezzi necessari per la costruzione delle automobili che possono essere reperiti altrove, ogni cablaggio è fatto su misura. Ogni modello d'auto, infatti, ha il suo 'personale' complesso di fili elettrici che devono essere organizzati con precisione millimetrica.

Spostare la produzione è un'operazione molto complessa dal punto di vista logistico poiché si tratta di insiemi di cavi che non possono essere ammucchiati tutti insieme e che costituiscono in primo luogo un problema di trasporto. Così le aziende si stanno riorganizzando come possono, anche se le operazioni richiedono tempo e sono molto costose. Realizzare i cablaggi, come detto in precedenza, è un'operazione estremamente complessa, che richiede manodopera altamente specializzata nel maneggiare chilometri di cavi e centinaia di connettori che devono essere successivamente intrecciati e testati.

È per questo che tanti clienti in attesa di nuove automobili, come ad esempio alcuni acquirenti di Mini, sono già stati informati di aspettarsi ritardi fino a tre mesi nel frattempo che vengano individuate nuove fabbriche che possano produrre i cablaggi. Lo fa sapere BMW, costretta a chiudere temporaneamente due stabilimenti in Germania e uno nel Regno Unito.

Alcuni stabilimenti dove vengono realizzati i cablaggi in Ucraina, seppur a scarto ridotto, hanno ripreso a lavorare e ciò significa che anche i costruttori europei potranno riprendere le operazioni, ma in maniera molto rallentata, senza contare che è molto difficile trasportare i prodotti finiti negli stabilimenti, dovendo passare tra il confine polacco e ucraino. Molti camionisti, infatti, sono stati costretti a recarsi al fronte e non è consentito loro di lasciare il Paese. Alcuni stabilimenti, così si sono rivolti a ex personale già in pensione, non soggetto alla coscrizione obbligatoria.