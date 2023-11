Nuova vita alle auto usate: il nuovo hub di Stellantis a Mirafiori

A Mirafiori verranno ricondizionate le automobili, proprio come si fa con i computer o i telefoni cellulari. Il nuovo hub per l'economia circolare del gruppo Stellantis (che è stato inaugurato oggi, il 23 novembre 2023) avrà il compito di di rigenerare automobili usate, ma anche di smontarle per selezionare la componentistica che può continuare a essere utilizzata nel ciclo produttivo.

La parola d'ordine è riutilizzo e riciclo. Ogni stabilimento italiano di Stellantis ha una chiara missione, ha spiegato John Elkann, il presidente del gruppo, è la missione di Torino sarà di indicare la via per il rinnovamento del settore automotive e costruire il futuro: "Mirafiori, continua a essere uno dei motori dell’evoluzione di Stellantis", ha spiegato Elkann, "Avete già ascoltato l’importanza che questo nuovo polo riveste per Stellantis, per la città di Torino e non solo: sarà un modello nel settore automotive, capace di coniugare rispetto per l’ambiente e sviluppo economico".

"Rinnovarsi e costruire il futuro: ecco la prospettiva che si apre per Mirafiori", ha continuato il numero uno di Stellantis, "Qui c’è il senso dell’impegno che Stellantis prende con questo territorio. C’è un grande cambiamento in atto nell’auto, e questo territorio, insieme a Stellantis, ha le capacità per rinnovarsi e per esserne protagonista, ancora una volta".

All'interno del centro dunque verranno rigenerati i motori, i cambi e le batterie per i veicoli elettrici ad alta tensione, ma anche verranno ricondizionate le vetture per essere immesse sul mercato nel circuito Spoticar. L'hub occupa una superficie di 77mila metri quadrati e al momento occupa 170 addetti, che entro il 2025 dovranno diventare 550.