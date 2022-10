Nuovi incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici

Buone notizie per chi è intenzionato ad un acquisto a due ruote non inquinante. Dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022, infatti, verrà riaperta la piattaforma destinata ai concessionari ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

Il Ministero dello Sviluppo economico metterà a disposizione altri 20 milioni di euro per l'anno 2022 per questo tipo di agevolazioni, così come è stato stabilito attraverso il decreto semplificazioni. Chi acquisterà un veicolo elettrico nuovo di fabbrica appartenente alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, avrà diritto a un contributo che verrà sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.