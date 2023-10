Ionway sarà il nuovo player europeo dei materiali per batterie

L'Unione europea è pronta ad assumere maggior rilevanza nel settore della mobilità elettrica grazia ad IONWAY, joint venture fondata da PowerCo e Umicore, speciallizzata nella produzione dei materiali per batterie elettriche.

IONWAY, nuovo produttore europeo di materiali per le batterie dei veicoli elettrici con sede a Bruxelles, costruirà il primo sito di produzione di materiali attivi catodici (Cathode Active Material, CAM) a Nysa, in Polonia, accanto all’impianto CAM di Umicore già esistente. La joint venture, fondata da PowerCo SE – società del Gruppo Volkswagen – e Umicore, mira ad incrementare la propria capacità produttiva annuale a 160 GWh entro la fine del decennio, l'equivalente di 2,2 milioni di veicoli elettrici a batteria, in base agli sviluppi del mercato. IONWAY supporterà così le ambizioni dell’Unione Europea per il Green Deal, accelerando lo sviluppo di catene del valore locali, sostenibili e trasparenti.

"Siamo entusiasti di questo annuncio, che segna la prima fase operativa di IONWAY e un passo importante nell’espansione della catena del valore integrata dei materiali per le batterie di Umicore, che segue un approccio local-for-local" ha dichiarato Mathias Miedreich, CEO di Umicore.

Jörg Teichmann, Responsabile degli Acquisti di PowerCo: “IONWAY offre sia a PowerCo, sia a Umicore un vantaggio significativo nel mercato in rapida crescita della mobilità elettrica in Europa. PowerCo ha contribuito a creare ciò che cercava: un fornitore di materiali per batterie che garantisca e crei capacità produttiva per precursori e materiali catodici affidabili e competitivi dal punto di vista dei costi, basati su materie prime di provenienza responsabile".

900 nuovi posti di lavoro

Il governo polacco sostiene fortemente l’investimento a Nysa – che dovrebbe creare circa 900 posti di lavoro a prova di futuro verso la fine del decennio – mettendo a disposizione di IONWAY 350 milioni di euro in sovvenzioni in denaro nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi e transizione (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF). L'investimento totale arriverà fino a 1,7 miliardi di euro (1,35 miliardi di euro al netto delle sovvenzioni) entro la fine del decennio. In linea con il piano industriale del Green Deal, il TCTF promuove misure di sostegno in settori chiave per la transizione verso un'economia a zero emissioni.

"Siamo grati al governo polacco per aver sostenuto la decisione di IONWAY su Nysa. La posizione strategica del sito della joint venture in Polonia, proprio accanto all’impianto di materiali per batterie di Umicore, ancora unico in Europa, darà ulteriore impulso alla transizione verso una mobilità elettrica sostenibile" ha aggiunto Mathias Miedreich, CEO di Umicore.

La predisposizione del sito, la pianificazione e i processi di autorizzazione sono in corso; la costruzione inizierà al più presto, una volta ottenuti i via libera necessari. L’avvio della produzione è previsto non appena saranno conclusi i lavori, mentre la copertura della domanda di CAM da parte di PowerCo per la gigafactory di Salzgitter sarà assicurata dalla capacità produttiva del sito Umicore a Nysa in tempo per l’inizio della produzione, nel 2025.

La decisione di IONWAY su Nysa e la Polonia è basata sulla posizione strategica, la disponibilità di fonti di energia rinnovabile per la produzione nell’impianto e di una forza lavoro qualificata, e infine il sostegno del governo polacco. Inoltre, il sito produttivo beneficerà del know how dell’adiacente impianto CAM di Umicore e di un facile accesso alle materie prime, provenienti dalle raffinerie di Umicore in Finlandia.

"Il lancio di IONWAY testimonia l'impegno di PowerCo e Umicore per un progresso sostenibile, che renda le auto elettriche alla portata di tutti, fin da subito" ha dichiarato Thomas Jansseune, CEO di IONWAY.

IONWAY produrrà CAM ad alte prestazioni su misura e i relativi materiali precursori (pCAM) e li fornirà alle gigafactory europee di PowerCo. Le valutazioni sulla location per l'impianto pCAM di IONWAY sono in corso; la scelta sarà annunciata più avanti.

Leve tecnologiche fondamentali per le prestazioni delle batterie ricaricabili, pCAM e CAM sono essenziali per il successo della transizione verso la mobilità elettrica; i CAM ultrapuri sono il componente più critico e quindi prezioso della batteria.