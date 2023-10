Iveco Group e Hyundai Motor Company presentano un nuovo autobus urbano a idrogeno

Iveco Group N.V. e Hyundai Motor Company hanno presentato il primo IVECO BUS E-WAY H2 al Busworld 2023 di Bruxelles.

Il nuovo autobus elettrico a celle a combustibile alimentato a idrogeno rappresenta il risultato concreto della partnership che le due aziende hanno annunciato nel marzo 2022 e riflette il loro impegno ad accelerare la transizione verso mobilità e trasporti a zero emissioni. Il nuovo modello amplierà la gamma IVECO BUS a emissioni zero per le città, che già comprende veicoli elettrici a batteria (BEV) di ultima generazione.

L’E-WAY H2 è un autobus urbano a pianale ribassato lungo 12 metri, dotato di un motore elettrico da 310 kW e di un sistema avanzato di celle a combustibile fornito da HTWO, azienda di Hyundai Motor Group che si occupa di sistemi di celle a combustibile a idrogeno. Con quattro serbatoi che offrono uno stoccaggio combinato di 7,8 kg di idrogeno e un pacco batterie da 69 kWh di FPT Industrial, brand del Gruppo Iveco specializzato in tecnologie per lo sviluppo di powertrain, il veicolo offre un’autonomia in condizioni operative normali di 450 km.

L’E-WAY H2 consente sia il rifornimento di idrogeno che la ricarica della batteria plug-in. Sviluppato da IVECO BUS, questo sistema ibrido a media potenza non solo ottimizza il modo in cui il veicolo viene alimentato, ma aiuta anche il pacco batterie di bordo e il sistema di celle a combustibile a raggiungere la massima efficienza e durata.

“Hyundai lavora sulla tecnologia dell’idrogeno da 25 anni e ha assunto così un ruolo pionieristico in questo ambito. L’azienda ha una leadership riconosciuta nella mobilità a celle a combustibile a idrogeno e nel trasporto commerciale a livello globale. Crediamo fermamente che questa fonte di energia sia uno dei pilastri fondamentali per il raggiungimento di una società sostenibile e siamo lieti di condividere questa visione con un partner come Iveco Group”, ha dichiarato Ken Ramirez, Executive Vice President e Head of Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business di Hyundai Motor Company. “La presentazione di oggi è un altro esempio concreto della nostra partnership e del nostro impegno ad accelerare la trasformazione a zero emissioni del settore, nel segno della nostra mission Progress for Humanity”.

“Siamo orgogliosi di presentare il nostro E-WAY H2 a idrogeno: un importante traguardo nel nostro percorso verso la sostenibilità, frutto della nostra proficua collaborazione con Hyundai Motor Company. Questo progetto dimostra che, unendo i nostri punti di forza, possiamo promuovere un sistema di trasporto rispettoso dell’ambiente, capace di contrastare i cambiamenti climatici e di contribuire a creare un futuro più sostenibile per le generazioni di domani”, ha commentato Domenico Nucera, Presidente della Business Unit Bus del Gruppo Iveco.

L’E-WAY H2 sarà prodotto negli stabilimenti IVECO BUS di Annonay (Francia) e di Foggia (Italia). Dal 7 al 12 ottobre, il veicolo è esposto al Busworld 2023 presso lo stand IVECO BUS (padiglione 4).