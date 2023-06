MIMO 2023: tutte le info sul festival motoristico all'Autodromo Nazionale Monza

Manca poco all'inizio del MIMO 2023, il celebre festival motoristico che si svolge presso l’Autodromo Nazionale Monza. L'edizione di quest'anno è in programma dal 16 al 18 giugno con ingresso gratuito per il pubblico.

In un impianto che profuma di storia, come nelle precedenti edizioni ma con tante novità, si potranno ammirare le principali novità delle case automobilistiche, effettuare test drive di tutte le motorizzazioni sul circuito dedicato sulle Sopraelevate, le supercar sulla pista di Formula 1 e osservare mezzi speciali in parata.

Al festival di quest'anno parteciperanno oltre 50 espositori: Tra i brand saranno presenti: AEHRA, Apollo, Bentley, BYD, Cirelli, Dallara, De Tomaso, Dodge, Ferrari, Grassi, Hyundai, Indy Autonomous Challenge, Jannarelly, KTM, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren, Mole Urbana, Nissan, Pambuffetti, Polestar, RAM, Suzuki, Suzuki Moto, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Verge Motorcycle, 777 Hypercar.

Alle case automobilistiche e motociclistiche, si uniranno i partner: AK Informatica, AlVolante, Auto, Automoto.it, Carabinieri, Cambiocorsa, Class Editori, Chopard, Esercito, Fondazione Gino Macaluso, Frangivento, GT Talent, Hard Rock Cafè Milan, Hot Wheels, MAC Auto Gomme, L'Automobile, La Cura dell'Auto, LLCC Challenge, Marina Militare, MaFra, Mezzi storici Marazzato, Motor1, Multicom, Officine Fratelli Frigerio, Onevo, Quattroruote, Rai, Scuderia del Portello, Scuderia Ferrari Club Lodi, Sparco, Wrap.it, XPEL.

Moltissimi saranno anche i club partecipanti: Abarth Club, BMW Z Owners, Lancia Delta Club, Ferrari Club Italia, Fiat 130 Club, Fiat 500 Club, Hardcore Drivers, Mazda MX-5 Italia, Milano Historic Car Club, Mustang Club Italia, Porsche Club Italia, Registro Porsche 924-944-928-968, Road Runner MINI Club, Special Stages, USA Car Meeting.

Test drive aperti al pubblico

Una tre giorni dinamica che colorerà i paddock, i box, l’Anello Alta Velocità e la pista di Formula 1 dell’Autodromo Nazionale Monza e che porterà il pubblico a poter provare tutte le novità proposte dalle case automobilistiche e motociclistiche presenti. I visitatori potranno testare i modelli in un circuito test drive ad hoc di 4 km che prevede un passaggio sulle antiche sopraelevate con chicane, che permettono di simulare le diverse condizioni di utilizzo della vettura e mettere alla prova sterzo e sospensioni.

Nella 3ª edizione di MIMO ci sarà inoltre il Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in, l’approfondimento sui modelli “con la spina”. L’area, che si trova sul rettilineo dell’Anello Alta Velocità, prevederà una parte educational per il pubblico con passaggio nell’area di sosta, dove testerà le diverse possibilità di ricarica offerte, prendendo dimestichezza con le operazioni di attacco-distacco del connettore alle colonnine e con le tematiche inerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrici e ibridi plug-in.

Indy Autonomous Challenge a MIMO

La tecnologia e l’innovazione gireranno in pista grazie alle prove libere, alle qualifiche e alla gara a tempo dell’Indy Autonomous Challenge, una sfida che vedrà gareggiare Dallara AV-23 guidate da un software di controllo che, utilizzando sensori, supercomputer e hardware di attuazione, permette alla vettura di guidare autonomamente. A programmare i software gli studenti ed i ricercatori delle più importanti università e centri di ricerca del mondo: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Technische Universität München (TUM), e il team USA MIT-PITT-RW, ovvero Massachusetts Institute of Technology (MIT) in collaborazione con University of Pittsburgh, Rochester Institute of Technology (RIT), e University of Waterloo.

Indy Autonomous Challenge porterà a MIMO un’esibizione speciale che mette ulteriormente alla prova i team e le loro monoposto, fino a oggi impegnate in gare di guida autonoma nell’ovale della pista negli Stati Uniti, dove hanno raggiunto anche i 280 km/h.

Esposizione, attività dinamiche e aree per tutta la famiglia

All’interno dell’Autodromo Nazionale Monza saranno a disposizione aree di intrattenimento, di gioco per i ragazzi e i giovani e di ristoro, per accogliere un pubblico trasversale composto anche da giovani e da famiglie.

Nel Paddock 2 saranno presenti esposizioni di mezzi messi a disposizione da Esercito, Aeronautica, Marina Militare e Carabinieri, oltre ai camion storici della collezione del Museo Marazzato.

In collaborazione con Sport e Salute, la Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, MIMO allestirà un villaggio all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza dove le federazioni e le società sportive brianzole proporranno dimostrazioni di diverse discipline e metteranno a disposizione strutture e attrezzi al pubblico di MIMO.

Scuderia Ferrari Club Lodi si occuperà di far scendere in pista i bimbi dai 4 agli 11 anni con l’allestimento del circuito in cui le monoposto a pedali saranno a disposizione dei più piccoli che potranno divertirsi e apprendere le principali nozioni di educazione stradale.

Collezionismo e passione saranno al centro dell’area Hot Wheels, che proporrà un’attività di intrattenimento pensata per tutta la famiglia.

In Paddock 2 gli aspiranti piloti potranno mettersi alla prova con i simulatori di GT Talent, il primo talent show che cerca in tutta Italia i nuovi talenti del motorsport, giunto alla sua 3ª edizione.

L'ingresso all'Autodromo Nazionale Monza sarà totalmente gratuito per tutti e tre i giorni dell'evento e i visitatori avranno a disposizione parcheggi all'interno dell'area MIMO e navette dalla stazione ferroviaria di Monza per organizzare al meglio la visita alla 3ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show.