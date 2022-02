Monopattini, 16 incidenti mortali in 2 anni: "Servono regole chiare e divieti rigorosi"

È difficile fare una stima di quanti monopattini elettrici circolino oggi in Italia (secondo alcune stime il numero attuale sarebbe compreso tra i 150mila e 200mila mezzi, tra mezzi appartenenti alle flotte dei servizi di sharing e mezzi privati), una cosa certa è che gli incidenti sono in aumento e in alcuni casi sono gravi come quello verificatosi domenica 13 febbraio a Trezzano sul Naviglio, in cui hanno perso la vita due persone.

Una realtà estremamente ferrata in materia è costituita dall'ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale, che a partire da giugno 2020 ha istituito l'Osservatorio Monopattini in cui tiene conto e riporta i sinistri stradali più gravi avvenuti con i monopattini. "Da quando abbiamo iniziato a registrare questo tipo di episodi nel 2020 a oggi ci sono stati già 16 incidenti mortali (2 nel 2020, 12 nel 2021 e già 2 nel 2022)" racconta ai microfoni di Today Giordano Biserni, presidente di ASAPS - ma oltre ai decessi si contano anche un gran numero di persone che restano gravemente ferite. Serve una maggiore responsabilizzazione di chi conduce i monopattini ma è importante anche che ci siano controlli e che le regole vengano fatte rispettare dagli 'arbitri in divisa'".

Oltre a piste e percorsi ciclabili, i monopattini possono circolare anche su strade urbane dove il limite è di 50 km/h, ma le strade italiane possono considerarsi a prova di monopattino? "Il monopattino ha caratteristiche che richiedono una struttura stradale adeguata - spiega Biserni -. Sono mezzi con le ruote piccole, quindi molto spesso sono sufficienti delle buche sulla sede stradale per rappresentare un grosso pericolo. In più, si aggiunge che soprattutto nelle ore notturne sono mezzi poco visibili nelle zone poco illuminate si ben comprendere i rischi derivanti da condotte di guida imprudenti e dallo stato tutt'altro che perfetto delle strade italiane".

Attualmente l'uso del casco è obbligatorio solo per i conducenti di monopattino minorenni, ma da qualche tempo si discute di estendere l'obbligo anche ai maggiorenni, Biserni aggiunge: "L'utilizzo del casco, anche se non omologato, è una questione di saggezza e di buon senso. Prendete l'esempio delle piste da sci: fino a qualche mese fa non c'era l'obbligo di indossarlo ma lo usavano praticamente tutti. Se il Legislatore lo imporrà anche ai maggiorenni non potremo che applaudire".

Per guidare un monopattino oggi, non servono né patente, né assicurazione (ed è questo un altro dei motivi per cui c'è stato un boom di questa portata nelle vendite) ma bisogna aver compiuto almeno 14 anni. Alla stessa età, infatti, è già consentito mettersi alla guida di un motorino purché muniti di patentino (fatto che presuppone una conoscenza minima del Codice della strada). Allora perché non introdurre una misura simile anche per i monopattini? "È una circostanza da prendere in considerazione per i minori nella fascia di età 14-18. Diamo quasi per scontato che un maggiorenne conosca le regole della circolazione stradale ma non è detto che tutti, specialmente in quella fascia d'età, conoscano il significato della segnaletica e le norme di comportamento per il corretto utilizzo del monopattino".

Conoscere a fondo il mezzo che si utilizza e le regole da rispettare è un requisito fondamentale prima di mettersi alla guida di qualsiasi mezzo e in particolar modo di un monopattino, a tal proposito torna utilissima la guida realizzata da ASAPS per il corretto utilizzo del monopattino, in cui sono indicate regole da seguire, sanzioni e consigli.