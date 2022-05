Energia pulita dai mulini a vento grazie ai motori elettrici Audi

La mobilità elettrica può dare origine anche a opportunità innovative, come quella che mette insieme i tradizionali mulini a vento di Maiorca e le Audi e-tron.

L'idea è di Francisco Trigueros Morera de la Vall, a capo del Project Microgrid: “Perché i mulini a vento abbandonati non possono diventare una fonte di energia rinnovabile che sostituisca la produzione di energia fossile?” ha pensato Trigueros tre anni fa e ora il primo mulino a vento è stato inaugurato e battezzato “Son España”. Si trova nel villaggio di Son Ferrol, è stato costruito nel 1925 ed è stato il primo ad essere dotato di pale metalliche.

Idee per la sostenibilità

A Maiorca ci sono migliaia di mulini a vento le cui origini risalgono al XIV secolo e oggi sono in gran parte in disuso. "Stiamo utilizzando sia i mulini a vento che i motori elettrici delle Audi e-tron per produrre energia" spiega Trigueros, che è riuscito a realizzare il suo progetto dopo averlo presentato al dipartimento Innovation Management di Audi - procedura ben consolidata all’interno dell'azienda dei quattro anelli, che ogni anno vede molti collaboratori sottoporre le proprie idee a un apposito comitato. Idee che, con il giusto supporto, possono diventare prototipi o perfino realtà consolidate in nuovi progetti firmati Audi. Le iniziative riguardano sempre più la sostenibilità e i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG, dall’inglese Environment, Social and Governance criteria).

Proteggere la natura

Ma qual è il modo migliore per concretizzare in maniera efficiente l’idea, in questo caso specifico? La risposta è arrivata dalla catena alberghiera spagnola Meliá, che è diventata partner del progetto e ha messo a disposizione dei propri ospiti quattro Audi e-tron per gli spostamenti a Maiorca.

Secondo Trigueros, le auto elettriche sono il mezzo di trasporto ideale per proteggere la natura e l'ambiente di Maiorca, e allo stesso tempo una vacanza è il momento perfetto per sperimentare la mobilità elettrica: "Se solo il cinque per cento di tutti i clienti dell'hotel acquistasse una Audi e-tron, il progetto sarebbe già ripagato". Inoltre, il fabbisogno energetico annuale dei SUV elettrici riservati ai turisti è coperto proprio dai mulini a vento riqualificati.

Turbine eoliche sostenibili

Una visione che ha convinto anche il dipartimento Innovation Management di Audi: Project Microgrid è stato avviato già nel 2019. Il primo prototipo di centrale elettrica eolica è stato realizzato da Trigueros e dai suoi colleghi utilizzando un motore elettrico proveniente da una Audi e-tron dedicata ai test, che è stato inserito in un contenitore lungo 3 metri, alto 1 e largo 1,6, per un peso complessivo di 220 kg. Ad esso è stata collegata una turbina eolica attraverso una trasmissione a ingranaggi. “Come quando si guida sulle colline di Maiorca, recuperando energia nei tratti in discesa: in questa applicazione il motore è costantemente in modalità di recupero”.

A seconda delle dimensioni delle turbine eoliche, si possono generare fino a 22 MWh di energia ogni anno, cioè la quantità che serve per ricaricare 220 volte un'Audi e-tron con una batteria da 95 kWh. E, con una turbina eolica ancora più efficiente, si potrebbe arrivare fino a 40 kW di potenza continua.

Produzione a emissioni zero

Il Project Microgrid è solo una delle tante iniziative di sostenibilità firmate Audi, che intende portare a emissioni zero entro il 2025 tutta la sua produzione, con l’obiettivo di diventare completamente carbon neutral entro il 2050.

Sono già due gli stabilimenti Audi a zero emissioni, quello ungherese di Gy?r e quello di Bruxelles. Audi dispone inoltre del più grande sistema di tetti fotovoltaici in Europa. Le energie rinnovabili sono fondamentali per ridurre le emissioni di CO2, così come il riciclo, per esempio, delle batterie usate delle auto elettriche, che possono però avere anche una seconda vita, così come altri componenti.

Le batterie agli ioni di lito, in particolare, quando non soddisfano più i requisiti previsti per lo scopo originario possono essere impiegate in un uso alternativo, ad esempio come dispositivi di accumulo di energia. Solo dopo questo secondo uso vengono scomposte nelle loro singole materie prime per essere poi riciclate.

Partner locali

Tuttavia, nella produzione automobilistica, alcune emissioni di CO2 non possono essere evitate, per cui vengono compensate con progetti di protezione del clima. Anche la realizzazione della turbina eolica ha seguito i criteri della massima sostenibilità: i lavori di conversione sono stati effettuati da un fornitore locale "Per noi è importante integrare nel progetto i partner locali” conferma Trigueros.

Ora il mulino "Son España" è integrato nella rete energetica di Maiorca, ma in futuro potrebbe essere protagonista anche di altri progetti. Ad esempio, l'energia rinnovabile qui generata potrebbe essere utilizzata per l'elettrolisi dell'idrogeno, per stazioni di ricarica fisse o per power bank per caricare le auto elettriche oppure per stabilizzare la rete. Ma l'utilizzo dell'energia rinnovabile dipende anche da come si svilupperà questo progetto di sostenibilità: "Lo stesso principio si potrebbe applicare su altre isole, mentre anche solo qui a Maiorca si potrebbero convertire almeno 500 mulini" conclude Trigueros.