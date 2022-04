Senza volante e pedali: i robotaxi Tesla sul mercato entro il 2024

Tesla ha in programma di introdurre sul mercato dei robotaxi senza sterzo o pedali entro il 2024. Lo ha dichiarato in prima persona il CEO, Elon Musk durante la presentazione dei conti del primo trimestre del 2022, il migliore sempre con un utile netto di 3,3 miliardi di dollari e un fatturato di 18,7 miliardi di dollari come riportato da Forbes.

Secondo quanto affermato da Musk, nel giro di due anni Tesla dovrebbe essere in grado di sviluppare, testare, verificare e produrre a volume commerciale un servizio di robotaxi capace di rispettare i vari regolamenti in materia di circolazione e sicurezza stradale che variano da stato a stato.

I robotaxi saranno totalmente autonomi e come detto in precedenza saranno privi di dispositivi di controllo come lo sterzo o i pedali. Oltre a queste, Musk ha annunciato anche molte altre eccitanti innovazioni. "Credo che i robotaxi possano diventare davvero un prodotto dal grande impatto e che in futuro potranno essere un importante volano di crescita per Tesla" ha dichiarato.

Il servizio di robotaxi di Tesla, molto probabilmente, enterà in concorrenza con altre compagnie impegnate nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma come Waymo, Argo AI, Aurora, Cruise di General Motors, Motional e Zoox.

L'annuncio dei robotaxi suscita degli interrogativi sul possibile abbandono da parte di Tesla sulla sua attuale strategia relativamente alla piena automazione della guida o se questa verrà sviluppata in parallelo. Musk parlava di robotaxi già da anni, tuttavia non lo aveva mai fatto dedicando così grande attenzione all'innovazione presentata lo scorso mercoledì. Invece, ha ripetutamente promesso di trasformare i veicoli Tesla che le persone oggi possiedono nel proprio robotaxi tramite un sistema avanzato di assistenza alla guida aggiornato chiamato software Full Self-Driving che attualmente costa 12.000 dollari.

I veicoli Tesla sono dotati di serie di un sistema di assistenza alla guida denominato Autopilot. I proprietari possono acquistare il Full Self-Driving (detto anche FSD): il software che secondo Musk un giorno fornirà capacità di guida completamente autonoma. L'FSD attualmente non è in grado di guidare da solo. È considerato un ADAS di livello 2 e richiede comunque che un guidatore umano presti attenzione e prenda il controllo. Numerose tesimonianze video pubblicate dai proprietari forniscono un'immagine contrastante delle capacità del software, e in molti di questi filmati si possono vedere le difficoltà dei veicoli che non riescono a navigare nella guida di base e addirittura virano pericolosamente verso i pedoni o in un'altra corsia.

Durante la presentazione, Tesla ha riconosciuto che i suoi veicoli sono in gran parte inaccessibili a molte persone a causa del loro costo elevato e anche in quest'ottica l'introduzione dei robotaxi è vista come un modo per fornire ai clienti "di gran lunga il costo per miglio di trasporto più basso che abbiano mai sperimentato" come ha detto lo stesso Musk. "Secondo le nostre proiezioni - ha aggiunto - sembrerebbe che una corsa in robotaxi costerà meno di un biglietto dell'autobus o della metropolitana", ha continuato Musk.

Parlando dei suoi robotaxi, Musk non ha rivelato quale suite di sensori Tesla sta prendendo in considerazione per i veicoli destinati a questo servizio e neanche se questi utilizzeranno solo le telecamere o si avvarranno anche lidar e radar, che costituiscono attualmente lo standard del settore.

Le funzionalità di guida autonoma e pilota automatico di Tesla, fino ad oggi, si sono basate solo su telecamere e un approccio basato sulla visione per raggiungere l'autonomia, mentre la maggior parte delle altre società AV si affida a una combinazione di telecamere, radar e lidar. Musk non ha nascosto le difficoltà di raggiungere la piena guida autonoma attraverso questo metodo, sottolineando come spesso si siano fatti due passi avanti e uno indietro.

“Per quanto riguarda la guida completamente autonoma, di qualsiasi sviluppo tecnologico in cui sono stato coinvolto - racconta Musk - spesso è sembrato che stessimo per sfondare, ma non ci siamo ancora riusciti. Per vendere la guida autonoma completa, va trovata risolto il problema della comunicazione dell'intelligenza artificiale del mondo reale, ancora irrisolto. L'intero sistema stradale è fatto per reti neurali biologiche e occhi. Per riuscirci dobbiamo trovare una soluzione che includa reti neurali e telecamere con un grado di capacità che sia pari o maggiore rispetto agli umani. E penso che ci riusciremo quest'anno".