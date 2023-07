Musk torna alla carica: "Auto a guida autonoma in arrivo entro la fine del 2023"

Tesla, tra i più celebri produttori di auto elettriche al mondo, potrebbe consegnare le prime auto completamente in grado di guidare senza conducente entro la fine del 2023.

A dichiararlo è stato direttamente il Ceo Elon Musk, che già in passato si era sbilanciato in previsioni poi rivalatesi infondate sulla tanto attesa tecnologia di guida autonoma. Intervenuto in collegamento video a una conferenza sull'intelligenza artificiale a Shanghai, Musk ha affermato di ritenere che Tesla sia "molto vicina al raggiungimento della piena guida autonoma senza supervisione umana". Tesla dovrebbe essere in grado di realizzare veicoli completamente autonomi "entro la fine dell'anno", ha previsto. Musk, ad ogni modo, ha puntualizzato come questa al momento sia "solo una speculazione", proprio in riferimento alle sue passate previsioni eccessivamente ottimistiche sul lancio definitivo di questa tecnologia. Questa volta però sembrerebbe che Tesla "più vicina di quanto non lo sia mai stata" al lancio.

Nella stessa occasione, Musk ha anche elogiato la Cina, definendola uno dei principali attori nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, dicendosi fiducioso sul ruolo da leader che il Paese asiatico assumerà in questo settore, invitando al tempo stesso il governo cinese a implementare una maggiore supervisione normativa per la tecnologia trasformativa.

L'interesse di Musk a coltivare buone relazioni con la Cina, la seconda economia più grande del mondo, è comprensibile poiché il colosso asiatico rappresenta il secondo mercato più grande per Tesla dopo il Nord America e potrebbe diventare un importante mercato per la guida autonoma, una priorità fondamentale per Tesla in futuro. Inoltre la Cina ha anche un ruolo prominente nella capacità produttiva di Tesla.

Guida autonoma, tra previsioni e realtà

Se la visione di Musk sulle auto senza conducente quest volta si concretizzerà nei tempi stabiliti è tutto da vedere. Per vedere ciroclare veicoli completamente senza conducente, infatti, sono ancora necessarie numerose scoperte tecniche, e gli esperti sono divisi su quando il lancio di questa tecnologia possa effettivamente avvenire.

L'implementazione della guida autonoma è una questione che potrebbe cambiare radicalmente la mobilità rispetto a come la conosciamo, e l'avvento di questa nuova tecnologia, solleva tuttora una serie di questioni legali e normative che devono ancora essere affrontate prima di vedere le nostre strade piene di veicoli privi di guidatore.