Cambio gomme invernali: quando e dove scatta l'obbligo e cosa si rischia

Dal 15 novembre di ogni anno in Italia scatta l’obbligo di montare sulla propria auto gli pneumatici invernali, o di avere a bordo le catene da neve. Per la precisione la legge impone il cambio di gomme il 15 ottobre, e c’è sempre un mese di tolleranza per adempiere all’obbligo: servono a garantire la sicurezza alla guida in caso di strada ghiacciata, grandine, pioggia forte e neve.

Cambio gomme, dove è obbligatorio

Attenzione: l’obbligo non è valido su tutte le strade ed autostrade del nostro territorio, ma solo su quei tratti stradali ove sia presente un segnale stradale con una ruota catenata. Gli obblighi sono una giungla, difficile fare una mappa precisa perché ogni Comune, Provincia o Regione può emanare un’ordinanza: alcune ordinanze si rinnovano automaticamente anno dopo anno e per altre invece non è specificata la "scadenza". Dal 15 aprile 2023 l’obbligo di catene da neve a bordo cessa, mentre per quanto riguarda gli pneumatici, sarà obbligatorio adottare quelli estivi.

Le gomme sono l'unico punto di contatto fra la moto e la strada ed è, pertanto, fondamentale saper riconoscere quando è il momento giusto per sostituirle. Da esse dipendono le prestazioni e la sicurezza della moto ed è, quindi, importante valutare periodicamente il loro stato di salute, a partire da un controllo regolare della pressione, da effettuare almeno una volta al mese. Inoltre almeno una volta l'anno, è consigliabile far controllare anche l'equilibratura delle ruote. Gli pneumatici invernali sono senz'altro più pratici rispetto alle catene perché anche su fondo innevato consentono di guidare con grande sicurezza (ma costano di più), mentre le catene dovranno essere montate sul momento con notevole perdita di tempo per il completamento dell’operazione.

L'obbligo del cambio gomme (o catene a bordo)

L'obbligo del cambio gomme da pneumatici estivi ad invernali è dettagliato da una direttiva ministeriale, secondo cui le autovetture devono, in un certo periodo dell'anno, “essere munite ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. C’è dunque un mese di tempo per effettuare il cambio poi, da martedì 15 novembre 2022, parte l’obbligo vero e proprio di averli montati o di avere le catene a bordo del veicolo.

Il cambio gomme deve avvenire anche in caso di pneumatici 4 stagioni/All season? Ovviamente no, il cambio gomme non deve essere compiuto da chi ha montato sulla propria vettura gli pneumatici 4 stagioni/All season. Ma attenzione: tali penumatici devono obbligatoriamente avere la marcatura M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione.

Si rischiano multe salate

Le multe sono salate. Se il cambio gomme non viene effettuato entro il 15 novembre e il cliente risulta sprovvisto dei pneumatici invernali montati o delle catene a bordo, il possessore dell’auto rischierà una multa da 41€ a 168€ nei centri abitati e da 84€ a 335€ sulle strade extraurbane o sulle autostrade.

Se l'automobilista dopo il 15 novembre viene fermato e risulta sprovvisto dei pneumatici adeguati, non potrà rimettersi in marcia, finché non verrà rispettato l’obbligo del possesso di pneumatici invernali o catene da neve. Qualora non dovesse essere rispettato questo fermo, scatterà un’ulteriore sanzione di 84€ e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.