A Roma arrivano 10 veliporti

Non è un miracolo divino: al Giubileo 2025 i taxi voleranno. O meglio, gli "aerei elettrici a decollo ed atterraggio verticale". È quanto è emerso durante la ZeroEmission Mediterrenan, la fiera internazionale per la promozione delle energie rinnovabili per lo sviluppo della decarbonizzazione della produzione elettrica, dell'elettrificazione dei consumi, della mobilità elettrica, in programma fino a giovedì alla Fiera di Roma.

Ad intervenire sul tema della mobilità aerea elettrica e sui mezzi di trasporto carbon neutral sono stati Carlo Tursi, amministratore delegato di UrbanV, assieme a Carmela Tripaldi, direttore ricerca e sviluppo nuove tecnologie e aerospazio di Enac, Stefano Brinchi, responsabile area comunicazione e rapporti istituzionali di Roma Servizi per la Mobilità e Paolo Cappello, direttore dell'unità Business Aam di Sea Milan Airports.

Roma prima città con i taxi volanti

Ad ottobre 2022, l’aeroporto di Fiumicino aveva ospitato il primo volo di prova con equipaggio del taxi volante di Volocopter, librandosi alla velocità di 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza.

"Siamo la prima società ad aver effettuato il primo volo di prova di un eVtol dal nostro vertiporto di test nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino – ha commentato Carlo Tursi, ad di UrbanV, l'azienda costituita da Aeroporti di Roma, Gruppo Save, Aeroports de la Côte d'Azur e Aeroporto di Bologna per la progettazione, la costruzione e la gestione di reti di vertiporti su scala globale - il nostro obiettivo infatti è quello di rendere Roma la prima città al mondo con questa nuova forma di mobilità. Con questo proposito abbiamo stretto accordi per costruire dei vertiporti che collegheranno l'aeroporto di Fiumicino al centro città, e lo vogliamo realizzare proprio in occasione del Giubileo di Roma del 2025”.

Uno dei siti papabili per la realizzazione di un vertiporto è a Parco Piccolomini, nel XIII municipio. In tutto, a partire dal 2026, secondo i piani di Urban V, queste strutture dovrebbero diffondersi in tutta la città, fino ad arrivare alla realizzazione di dieci vertiporti.