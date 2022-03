La crisi dell’auto, vendite a picco: il 2022 inizia col -21,14%

Il 2022 prosegue com'era iniziato per il mercato dell'auto in Italia, cioè male. Dopo i dati negativi di gennaio, che avevano fatto segnare un calo del -19,7% rispetto al 2021, anche quelli di febbraio (ottavo mese di fila con un trend negativo) confermano la crisi del settore, facendo registrare un ulteriore delle immatricolazioni.

Secondo i numeri forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a febbraio 2022 sono state immatricolate 110.869 autovetture contro le 143.161 dello stesso mese dell'anno precedente. Le cifre evidenziano un calo del 22,56% che va ad aggravare ulteriormente il bilancio negativo dei primi due mesi dell'anno del mercato automobilistico (solitamente tra i più 'ricchi'): con 218.716 immatricolazioni, comparate alle 277.359 dei primi due mesi del 2021, il calo è del -21,14% . Entrando ancor più nello specifico, il solo gruppo Stellantis ha immatricolato 41.859 auto, il 29,2% in meno dello stesso mese del 2021, mentre nei due mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 80.465, con una quota di mercato del 36,8% che lo scorso anno era del 40,3%.

L'unico modo per ridare impulso alle vendite, secondo il parere degli esperti di settore, consiste nell'immediato ricorso agli incentivi per l'acquisto. Per ora è stato annunciato un piano di investimenti da un miliardo di euro all'anno a partire dal 2022 ma si parla di cifre che potrebbero comunque non essere sufficienti, poiché questi soldi andrebbero a interessare non solo i sostegni alla domanda di nuove vetture, ma interventi studiati per compensare l'impatto negativo della transizione ecologica sulla produzione di componenti e di riflesso sull'occupazione.

C'è inoltre un ulteriore rischio che va scongiurato (ma che secondo i rumour legati ad ambienti governativi è abbastanza concreto), ossia quello che la formula degli incentivi si fondi su contributi unitari modesti, erogabili per un numero elevato di acquirenti. Così facendo non si può scongiurare l'ipotesi che tali incentivi vengano ritenuti poco appetibili e che ne beneficino soltanto coloro i quali avevano già intenzione di procedere all'acquisto di un'auto nuova, senza andare a stimolare quella che potrebbe essere la domanda aggiuntiva.