Volvo sospende le vendite di auto in Russia

Volvo Cars ha dichiarato lunedì che sospenderà le spedizioni di automobili sul mercato russo fino a nuovo avviso, diventando la prima casa automobilistica internazionale a prendere provvedimenti dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

In una dichiarazione diffusa via e-mail, la casa automobilistica svedese ha affermato di aver preso la decisione a causa di "potenziali rischi associati al commercio di materiale con la Russia, comprese le sanzioni imposte dall'UE e dagli Stati Uniti".

"Volvo Cars non consegnerà alcuna auto al mercato russo fino a nuovo avviso", ha affermato la società. Un portavoce di Volvo ha affermato che la casa automobilistica esporta veicoli in Russia da stabilimenti in Svezia, Cina e Stati Uniti. Volvo ha venduto circa 9.000 auto in Russia nel 2021, sulla base dei dati del settore.

Lunedì, il produttore di autocarri svedese AB Volvo ha dichiarato di aver interrotto tutta la sua produzione e vendita in Russia a causa della crisi in Ucraina. Anche il costruttore tedesco Daimler Truck ha anche affermato lunedì che congelerà le sue attività commerciali in Russia con effetto immediato, inclusa la sua cooperazione con il produttore di autocarri russo Kamaz.

La scorsa settimana diverse società, tra cui le case automobilistiche Volkswagen e Renault e il produttore di pneumatici Nokian Tyres, hanno delineato piani per chiudere o spostare le attività di produzione a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.