Nuova Hyundai Kona arriva in Italia e amplia la gamma SUV elettrificata

Nuova Hyundai KONA si presenta con una gamma completamente rinnovata, in grado di offrire la più ampia proposta elettrificata tra i SUV di segmento B, grazie alle motorizzazioni mild-hybrid, full hybrid e 100% elettriche.

KONA rappresenta una storia di successo per Hyundai fin dal lancio. In soli tre anni, il primo SUV compatto Hyundai è diventato uno dei modelli Hyundai più apprezzati: da settembre 2017 ne sono state vendute circa 230.000 unità in Europa, di cui quasi 34.000 in Italia. Il suo design è stato costantemente elogiato dai clienti e dalla critica ottenendo importanti riconoscimenti tra i quali l’iF Design Award, il Red Dot Award 2018 e l’IDEA design award 2018.

In virtù di un importante rinnovamento di prodotto, Nuova KONA presenta diverse novità a partire da un design esterno ancor più audace e innovativo, unito a una personalità avventurosa. Le nuove caratterizzazioni nella parte anteriore e posteriore, la nuova firma luminosa e i nuovi cerchi in lega da 18” conferiscono al modello un aspetto più elegante, pur mantenendo la sua caratteristica robustezza. Inoltre, per la prima volta il SUV compatto Hyundai presenta l’allestimento sportivo N Line, che unisce il divertimento di guida a uno stile dinamico ed emozionante.

Gli interni sono progettati per esprimere un look più raffinato e innovativo, che conferisce a Nuova KONA un più alto livello di qualità percepita: le nuove opzioni di rivestimento dei sedili includono un tessuto nero con trama a quadri moderna e di ispirazione industriale. Una significativa evoluzione tecnologica è resa possibile grazie alle numerose funzionalità disponibili a bordo: connettività wireless Apple CarPlay™ e Android Auto™ sullo schermo touchscreen da 8”, cluster digitale ad alta definizione da 10,25” e un display touchscreen centrale da 10.25” con funzionalità split-screen e la possibilità di ospitare più connessioni Bluetooth, mentre i passeggeri sui sedili posteriori possono ricaricare i propri dispositivi attraverso una porta USB dedicata. Inoltre una nuova ambient light illumina il tunnel centrale e la parte inferiore dell’abitacolo del passeggero e del conducente.

Nuova KONA è disponibile per la prima volta anche nella versione N Line, che unisce il divertimento di guida a uno stile emozionante. KONA N Line si distingue per il frontale e il posteriore sportivi, i dettagli esterni in tinta carrozzeria, i cerchi dedicati con taglio a diamante e gli interni dedicati, caratterizzati dalle distintive cuciture rosse, i pedali in metallo e il logo N sul pomello del cambio.

Insieme a un elevato comfort, Nuova KONA garantisce una tranquillità superiore ai propri passeggeri grazie ai sistemi di guida assistita Hyundai Smartsense come Frenata Autonoma con rilevamento veicoli, pedoni e cicli, Mantenimento al Centro della Corsia e Rilevamento della Stanchezza del Conducente. A questi possono essere affiancati i più avanzati sistemi come Blind Spot Collision Warning (B.C.W.), Rear Cross Traffic Collision Warning (R.C.C.W.), Blind Spot Collision Avoidance (B.C.A.), Rear Cross Traffic Collision Avoidance (R.C.C.A.) e Smart Cruise Control (S.C.C.).

L’ampia gamma di propulsori elettrificati di Nuova KONA raggiunge nuove vette in termini di sostenibilità. Oltre alla versioni Full Electric e Full Hybrid, diventate fin da subito un riferimento tecnologico tra i SUV compatti, per la prima volta debutta sul modello il sistema ibrido leggero a 48 volt: questa tecnologia è applicata al motore benzina T-GDI Smartstream da 1,0 litri con 120 CV – abbinato a un cambio intelligente a sei rapporti (6iMT) con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza – e al propulsore diesel Smartstream da 1,6 litri da 136 CV, disponibile con il cambio 6iMT e con una trasmissione automatica a doppia frizione a sette rapporti 7DCT, quest’ultima proposta anche con la trazione integrale 4WD.

Con un’offerta che spazia tra cinque motorizzazioni e tre diverse tipologie di trasmissione, Nuova KONA è proposta in tre allestimenti - XTech, XLine e NLine - con un listino che parte da 22.000 euro. Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold - che include polizza Furto e Incendio e assicurazione Credit Life - Nuova KONA Hybrid 48V XLine con powertrain mild-hybrid da 120 CV e cambio 6iMT è disponibile con quote da 199 euro al mese e un anticipo di 6.680 euro in caso di rottamazione (veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2010) per un vantaggio cliente di 4.000 euro: dopo tre anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla. La ricca versione XLine include di serie Fari anteriori Full LED, cerchi in lega leggera da 17’’, pulsante “Start Button” con Smart Key, display touchscreen da 8” con connettività wireless Apple CarPlay™, Android Auto™ e retrocamera, Cluster Supervision ad alta definizione da 10,25” e caricatore wireless per smartphone.

Nuova KONA Hybrid: design distintivo ed elevato piacere di guida

Nuova KONA si rinnova completamente anche nella motorizzazione Full Hybrid. Lanciata nel settembre 2019, KONA Hybrid ha rappresentato un'estensione naturale della gamma in grado di rispondere alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile senza trascurare il piacere di guida, la sicurezza attiva e la connettività da leader nel segmento. Attualmente il 50% delle KONA immatricolate in Italia è scelta con una motorizzazione 100% ibrida, con una quota di mercato in costante crescita (dati UNRAE febbraio 2021).

Nuova KONA Hybrid riprende il design della famiglia KONA distinguendosi ulteriormente grazie a nuovi cerchi in lega con design dedicato. Il modello è equipaggiato con un powertrain full hybrid, formato da un propulsore benzina GDI da 1,6 litri e da un motore elettrico da 32 kW, alimentato da una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,56 kWh: grazie a una potenza combinata di 141 CV e al cambio automatico a doppia frizione 6DCT di serie, il divertimento alla guida è assicurato.

Per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, Nuova KONA Hybrid consente di scegliere tra tre allestimenti - XTech, XLine e XClass - con un prezzo di listino a partire da 27.150 euro. Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold - che include polizza Furto e Incendio e assicurazione Credit Life - Nuova KONA Hybrid XLine con powertrain full hybrid da 141 CV e cambio automatico a doppia frizione è proposta con quote da 239 euro al mese e un anticipo di 7.885 euro in caso di rottamazione ed ecobonus (veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2010) per un vantaggio cliente di 4.750 euro: dopo tre anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla. La ricca versione XLine comprende di serie Fari anteriori Full LED, pulsante “Start Button” con Smart Key, sensori di parcheggio anteriori, Cluster Supervision ad alta definizione da 10,25”, schermo touchscreen da 8” con connettività wireless Apple CarPlay™, Android Auto™ e retrocamera, caricatore wireless per smartphone, USB posteriore e ambient light.

Nuova KONA Electric: tre nuovi allestimenti e autonomia fino a 484 km

Anche Nuova KONA Electric presenta diverse novità a partire da un design esterno fortemente rivisitato che dona alla vettura un carattere ancor più distintivo e unico nel suo genere. Premiata con numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, Kona Electric è il SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020 e presenta dotazioni di sicurezza all’avanguardia, tecnologie avanzate e un’autonomia e un’efficienza ‘best in class’ – fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 660 km nel ciclo urbano.

Con l’obiettivo di rendere Nuova KONA Electric un prodotto migliore per i suoi clienti, la gamma si estende proponendo tre nuovi allestimenti - XTech City, XLine e XClass – in abbinamento a due diversi tagli di batteria (39 kWh o 64 kWh) per fornire una scelta ancor più ampia, con un prezzo di listino a partire da 35.850 euro.

Tutte le auto Hyundai commercializzate in Italia rispettano già il ciclo di omologazione WLTP e dispongono della garanzia unica Hyundai di “5 anni a km illimitati” e la garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione.