Patente di guida, la svolta: "Serviranno più ore di pratica"

Per aumentare la sicurezza sulle strade è necessario apportare delle modifiche alle modalità di conseguimento della patente di guida. Ne è convinto il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami, che intervenendo al #FORUMAutomotive in corso a Milano ha proposto di portare "almeno a 12" le ore di prove pratiche "contro le 20 previste negli altri Paesi europei", e di inserire test sul "pericolo percepito". "Non possiamo delegare ai soli controlli sulle strade - ha sottolineato - ma dobbiamo investire nella formazione per creare una cultura della sicurezza fin dal primo approccio al volante".

Una decisione che va di pari passo con le recenti scelte prese anche in Europa. Infatti la Commissione europea ha proposto nuove regole Ue per aumentare la sicurezza stradale, a partire dalla patente digitale valida in tutta l'Unione. Tra le novità del pacchetto di Bruxelles sui permessi di guida in Europa si prevede inoltre che dai 17 anni si possa fare pratica di guida su auto e camion accompagnati: se i "candidati" passeranno l'esame potranno mettersi al volante da soli già dal compimento dei 18 anni. E ancora: formazione e test per la patente terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l'Ue la sospensione delle patenti. Ed è prevista una stretta su alcune infrazioni come il sorpasso pericoloso, il superamento delle linee continue e la guida contromano.

La Commissione europea ha presentato, dunque, un pacchetto di proposte per modernizzare le norme sulla patente di guida, compresa l'introduzione di una licenza digitale valida in tutta l'Ue, e nuove disposizioni per facilitare l'applicazione transfrontaliera delle regole del traffico.