C'è (più di) un problema con le auto degli italiani

L'Italia ha un record: in Europa nessun paese ha così tante autovetture in strada, quasi 41 milioni. Solo nel 2023 il parco auto italiano è aumentato di 700 mila unità, arrivando a un totale di veicoli circolanti pari a 929 veicoli ogni 1.000 abitanti, di cui 693 sono auto private. Un problema urbanistico, sopratutto nelle grandi città, ma basta guardare meglio i dati per vedere altri temi preoccupanti. Ma andiamo con ordine.

Un'auto su quattro ha almeno 14 anni

Nel 2023 le prime iscrizioni al Pra di auto nuove sono state poco meno di 1,6 milioni (+18%): valori lontanissimi non solo dagli anni di maggiore sviluppo del settore (prima decade anni 2000) - quando le prime iscrizioni al Pra superavano i 2mln di unità - ma anche dagli ultimi anni pre-Covid (2017-2019), quando si sono osservate circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Di contro sono state quasi un milione le radiazioni: da qui il saldo positivo pari a oltre 600mila autovetture. Ma come sono queste auto? Il parco circolante italiano è sempre più vecchio: nel 2023 l'età media delle autovetture è di 12 anni e 10 mesi: 4 mesi in più del 2022. Le Euro 0-3 - auto che hanno almeno 14 anni - sono poco meno di 1 su 4 (il 25% circa del totale).

Auto vecchie che fanno lievitare anche i costi di manutenzione e riparazione: la spesa media è stata di poco meno di 3.900 euro, 200 euro in più rispetto al 2022 (+6,1%). Tuttavia la voce di spesa che più incide è quella per i carburanti con 42 miliardi spesi nel solo 2023. E qui lo Stato incassa: con la fine dei tagli alle accise decisi nel corso del 2022 l'Erario può contare su 38 miliardi di incassi dalla vendita dei carburanti, a cui vanno aggiunti quasi 7 miliardi di bollo auto e oltre 9 miliardi dal gettito iva al momento dell'acquisto di nuovi autoveicoli.

L'elettrico non decolla

Dopo la netta ripresa che nel corso degli anni 2000 ha interessato le auto a gasolio, che hanno rappresentato circa il 58% di tutte le nuove iscrizioni (2006), negli anni 2008 e 2009 queste hanno segnato il passo a favore soprattutto delle autovetture con doppia alimentazione (benzina-GPL, benzina-metano); queste sono state spinte dagli incentivi alla rottamazione che per questi modelli sono stati molto vantaggiosi: i dati relativi al 2009 ci dicono che hanno rappresentato ben oltre il 20% del mercato del nuovo. Nel 2011, con la fine degli incentivi, l’alimentazione diesel ha di nuovo guadagnato punti percentuali, proprio a scapito delle vetture a doppia alimentazione. Il grafico 2 mette in evidenza l’esplosione delle alimentazioni ecologiche (ibride ed elettriche) che si è avuta negli ultimi 5 anni dal 2015 al 2021. Nel 2022 le vetture elettriche hanno segnato leggermente il passo, mentre le ibride hanno consolidato la posizione, diventando di fatto l’alimentazione più numerosa in termini assoluti. L’anno scorso si è avuta una ripresa dell’alimentazione elettrica, ma soprattutto un ulteriore balzo in avanti delle autovetture ibride.