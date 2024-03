Oltre l'Extra Mile: innovazione ed organizzazione nel futuro del settore automotive ad Automotive Forum LIVE

Questo evento digitale invita esperti e operatori del settore a immergersi in un'analisi approfondita delle dinamiche attuali e future del mercato automobilistico, attraverso l’analisi, il confronto e l'avvio di dialoghi costruttivi tra gli ospiti.

Durante la puntata di marzo di Automotive Forum LIVE, l'obiettivo è stato quello di superare i tradizionali confini del settore e percorrere un "Extra Mile", per scoprire nuove opportunità di crescita.

Daniela Di Ciaccio, sociologa, autrice, imprenditrice e Co-Founder di BHappy Culture Company e Italian Institute for Positive Organizations (IIPO), durante l’intervista con Marina Alfier, Content Operations Manager di Quintegia, ha spiegato l’importanza di costruire organizzazioni positive. Queste organizzazioni dovrebbero promuovere una cultura del lavoro che non solo attragga, coinvolga e mantenga i talenti, ma che anche favorisca il benessere complessivo e la felicità dei dipendenti, contribuendo significativamente al successo sociale, economico e alle performance dell'azienda.

Massimo Ciuffini, Coordinatore Tecnico dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, ha esaminato l'evoluzione della mobilità urbana condivisa e sostenibile e con un focus anche su come i concessionari possano inserirsi in questo nuovo panorama della mobilità, offrendo spunti per un coinvolgimento attivo in quest'area in rapida espansione. Attraverso l'analisi degli ultimi dati forniti dall'Osservatorio, nel dialogo con Alberto Bet, VP Research & Innovation e Board Member di Quintegia, è stato evidenziata non solo l'importanza del car sharing, ma anche il ruolo crescente della micromobilità.